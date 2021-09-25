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Шоу-бизнес
Мясная запеканка от Екатерины Стриженовой: Пошаговый рецепт

Мясная запеканка от Екатерины Стриженовой: Пошаговый рецепт

Порадовать желудок не составит труда, если взять на заметку рецепт мясной запеканки. Его рекомендует Екатерина Стриженова.
прочитано 160 раз

Знаменитая российская актриса поделилась способом приготовления вкусного блюда. Оно произведет фурор на семейном ужине и станет украшением праздничного стола. Екатерина Стриженова предлагает пошаговый рецепт мясной запеканки.

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Сюжеты Рецепты

Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

Ингридиенты

Главный компонент — мясо птицы, предпочтительно курица. По желанию можно купить готовый фарш без добавок. Кроме того, нам понадобится репчатый лук, зеленые яблоки, твердый сыр, майонез, зелень (петрушка, укроп) и оливковое масло. Из приправ требуется соль и молотый черный перец.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг первый. Прокручиваем мясное филе через мясорубку и получаем фарш. Если же вы купили готовый продукт, то заранее размораживаем его.

Шаг второй. Мелко нарезаем репчатый лук, обжариваем его на масле. Параллельно нужно покрошить на доске зелень.

Шаг третий. Перемешиваем мясную консистенцию с готовым луком и зеленью, а также добавляем соль и перец по вкусу. Равномерно выкладываем все в смазанную маслом форму для запекания.

Шаг четвертый. Очищаем яблоки от сердцевины и кожицы, натираем мякоть. Полученную массу выкладываем слоем на мясо.

Шаг пятый. По аналогии с яблоками натираем сыр и насыпаем его поверх фруктового слоя. Верхушку будущего кушанья смазываем майонезом. Ставим блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Готово! Даем форме остыть и раскладываем мясную запеканку на красивые тарелки. Екатерина Стриженова сумела многих впечатлить этим угощением, попробуйте и вы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2021, 06:43 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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