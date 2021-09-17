Побелевшего Билана сняли на премии "GQ Мужчины года"

Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов, Никита Нагорный официально стали мужчинами и спортсменами года по версии издания. Все дело в том, что из-за череды скандалов отечественным спортсменам было непросто. GQ выразил свое почтение и восхищение людям, которые до конца верили в себя и не остановились даже тогда, когда было невероятно тяжело. На концерте выступил исполнитель Дима Билан. Певец прибыл на мероприятие весь в белом и исполнил хит "Неделимые". Позднее в своем личном блоге артист поблагодарил организаторов.
Режиссером года стал Данила Козловский. Его фильм о Чернобыльской трагедии произвел неизгладимое впечатление на людей всех возрастов. Он представил совершенно новый взгляд на катастрофу, показав ее через призму отношений двух влюбленных людей. На мероприятие артист приехал в темном смокинге из шерсти с атласными деталями бренда Hugo Boss. На красной дорожке также появились коллеги знаменитости, Ирина Горбачева и Сергей Бурунов.
Не смог пройти мимо громкого события и блогер Даня Милохин. Он облачился в черный смокинг с атласным воротником и лакированные ботинки. Особенно интересным стало сочетание белоснежной бабочки и маски единорога, которую принес с собой тиктокер, Позднее он избавился от неожиданного аксессуара.
Интересно, что красивых женщин на мероприятии "GQ Мужчины года" было ничуть не меньше, чем виновников торжества. Анна Седокова облачилась в обтягивающее черное платье-бандо, украшенное пайетками. Особой изюминкой костюма стали глубокие вырезы на загорелых бедрах звезды. Не отставала от певицы и Агата Муцениеце. Артистка выбрала темное платье с широким круглым воротом, длинными рукавами и глубоким вырезом снизу, обрамленным стразами.
В последнее время Полина Гагарина выбирает особенно интересные фасоны костюмов. Она поддержала коллег и пришла вся в черном. Ассиметричное платье певицы не оставило равнодушными никого.
Юлия Барановская тоже решила прийти на премию в черном платье. Она выбрала изысканный сверкающий костюм с глубоким декольте. Яркая помада и высокая прическа подчеркнули стройную фигуру ведущей.
Яркий акцент в этот вечер добавила Глюкоза. В последнее время обладательница прекрасных форм пристрастилась ко всему откровенному. Сражать мужчин с премии GQ она приехала в темном нижнем белье и прозрачном платье с крупными золотыми бусинами сверху.
Премия "GQ Мужчины года" стала одним из самых громких событий за последнее время. Многие гости до сих пор делятся красочными снимками.
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