"Восхищаюсь им": певица Зара облизала затравленного Билана

Певец вышел на сцену в странном виде, плохо держась на ногах и с трудом попадая в ноты. Из-за этого многие пользователи Сети, куда попало видео с концерта, решили, что Дима Билан нетрезв.
Позже он объяснил свое состояние тем, что очень устал из-за напряженного графика работы. Зара заявила, что коллега для нее – великий артист, который всецело отдает себя публике. Она отметила, что оценила его честность, когда певец и сам обнародовал скандальный ролик в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.
Кроме того, Зара добавила, что Дима Билан выступал со сломанной ногой и подчеркнула, что исполнитель почти не отдыхает. "Восхищаюсь им", — словесно облизала коллегу звезда.
Напомним, ранее Диму Билана поддержала и Ксения Собчак. Она призвала публику не быть столь строгими к артисту. Телеведущая призвала народ по-человечески понять и посочувствовать знаменитости.
Примечательно, что в 2019 году похожий инцидент произошел на выступлении Димы Билана в Самаре. Жители потребовали извинений за испорченный концерт. В качестве компенсации певец подарил семь миллионов рублей местной детской клиники и Студии инклюзивного творчества.