"Это он": Пелагея поведала о замене покойного Градского на шоу "Голос"

Музыкант много лет был наставником популярной программы. Теперь зрители гадают: кто сможет заменить мэтра? В шоу "Пусть говорят" Первого канала друзья и коллеги исполнителя вспомнили Александра Градского.
Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан, которые бок о бок работали с артистом на проекте, не скрывают своего горя от потери талантливого и авторитетного музыканта. Певица Пелагея не смогла сдержать слез, настолько переполнили ее эмоции.
Звезда уверена, что отыскать профессионала уровня Александра Градского практически невозможно. Она заявила, что не им решать, кто займет место композитора в кресле шоу "Голос". По ее словам, это тот случай, когда незаменимые люди есть. "И это он", — поделилась мнением вокалистка.
Напомним, 72-летний Александр Градский скончался 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. Он умер вскоре от инфаркта мозга. В сентябре этого года музыкант перенес коронавирус и с трудом восстанавливался после этого. Знаменитость сильно беспокоили боли в ногах. Из десяти сезонов Александр Градский занимал кресло наставника в шоу "Голос" шесть раз.
У композитора остались 35-летняя вдова Марина Коташенко и двое маленьких детей. Пара долго жила, не оформляя брак, но незадолго до смерти Александр Градский зарегистрировал отношения с возлюбленной.