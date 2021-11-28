Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Воскресенье
28 ноября
Лента новостей
11:54
"У каждого своя правда": Галкин шокировал признанием в разжигании скандала с Долиной
11:43
Зеленский высказался об идее запретить россиянам въезд на Украину
11:42
Минеты и омлеты не прошли даром: молодую вдову подняли на смех после смерти Градского
11:38
"Реально больно": Цыганова раздавлена смертью Градского
11:35
Рассказавшая о бурных оргазмах Лолита показала истерзанное "любовником" тело
11:14
Первый канал сделал заявление о финале "Голоса" после смерти Градского
11:10
Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника
11:05
"Жила с ним по дурости": Вертинская сожалеет об отношениях с Градским
11:01
Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 декабря
10:52
"Колбасит сильно": Билана застали в странном состоянии
10:46
Опалились веки: раскрыты страшные детали произошедшего в пожаре с Хлебниковой
10:46
"Огребла": Градский перед смертью отчитал Чурикову
09:58
Квартир на сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Градского
08:07
Начало Рождественского поста: что нельзя делать 28 ноября
07:21
Большое горе: умер Александр Градский
05:57
"Ревную!": Семенович показала зверя в постели
04:14
Парящая в воздухе Волочкова вспомнила свой позор: Это не под собственную елочку пописать
02:10
Кто глубже? В "Доме-2" устроили конкурс по заглатыванию банана
00:00
К чему снятся горы
22:08
В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса
20:09
Стали известны расходы россиян на первоначальный взнос по ипотеке
18:39
Не хотят даже бесплатно: народ отказался идти на концерт Волочковой
18:04
Это не онкология: шокирующие подробности смерти дочери Льва Новоженова
18:04
Потребовалась операция: подробности состояния оказавшегося в реанимации Рудинштейна
17:23
"Лучше голодной останусь": Друзей Заворотнюк умоляют дать в долг на ее лечение
17:22
Обгоревшая Хлебникова пришла в себя
16:00
"Нужны строгие меры": врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19
15:53
"Мне неприятно это знать": Ургант резко изменился в лице после слов Галкина
14:44
Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы
14:34
"Обидно становится": Оболгавшую покойника Гузееву не могут найти даже близкие
13:33
Годами ремонт, заливала квартиру: сосед о странностях в доме обгоревшей Хлебниковой
12:42
"Рассказывал истории, пел, ругался": Состояние госпитализированного Градского ухудшалось на глазах
11:57
Снималась ли в фильмах для взрослых? Как Брежнева проходила кастинг в "ВИА Гру"
11:57
"Писали 18-летние": Престарелая экс-супруга Солнцева показала нового молодого любовника
11:41
В России вновь выявили почти 34 тысячи новых заражений COVID-19
11:13
Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР
11:08
Доставляли в лежачем положении: Кто заставлял тяжелобольного Градского продолжать съемки в "Голосе"
08:46
"Не пора ли бабку уже успокоить?": выставившую сосок и промежность Мадонну жестко приложили
06:27
Домик у моря, пенсия 20 тысяч и подработка Дедом Морозом: что стало с отцом Кристины Орбакайте
04:57
Раздевшаяся Дайнеко шокировала народ: Самое лучшее
02:47
Филиппов день: традиции и приметы 27 ноября
00:34
Это не принц! Миддлтон показала, кто главный во дворце
22:13
В Госдуме обвинили Украину в распространении фейковых новостей
21:44
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
21:37
Потеряла мужа после аварии в Чернобыле, уехала из страны: как живет звезда фильма "В бой идут одни старики"
21:18
В Белоруссии рассказали о наращивании войск Польши и Литвы на границе
21:10
Облысел и похудел: поклонники не узнали Садальского после травли
20:33
"Бедный": истосковавшаяся по мужской ласке Волочкова опять приютила разведенца с алиментами
20:18
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
20:14
Эксперт Ковтун о вероятной встречи Путина и Байдена: в США считают, что разговаривать не о чем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной
"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым
"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь
Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы
Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника

Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника

Шоу "Голос" выходит в эфир "Первого канала" с 5 октября 2012 года. Из десяти сезонов Александр Градский занимал кресло наставника шесть раз. В последний раз о его участии в популярном телепроекте было объявлено 6 августа 2021-го, когда были обнародованы имена "золотого" состава наставников: Димы Билана, Пелагеи, Леонида Агутина и Александра Градского....
прочитано 406 раз

Премьера очередного сезона популярного телепроекта состоялась 8 октября 2021 года. К этому моменту в эфир вышло 8 выпусков юбилейной серии шоу. В последнем выпуске, который показали 26 ноября, телезрители стали свидетелями "Поединков".

ПО ТЕМЕ

Большое горе: умер Александр Градский

 Шоу "Голос"

Сюжеты Шоу "Голос"

Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

И сегодня слова Александра Градского, сказанные в том пятничном эфире, кажутся его духовным завещанием. "Смотришь вокруг и понимаешь, что мало людей, в какой-то степени, может быть не очень большой, но придерживаются тех концептуальных и для меня бесконечно важных вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь, – обратился он к Пелагее и другим коллегам. – Спасибо вам, за это отношение к музыке, которое вы развиваете". Пелагея после этих слов не могла сдержать слез.

Но этот юбилейный сезон "Голоса" только недавно начался. Позади "Слепые прослушивания". Сейчас идут "Поединки". А впереди – "Нокауты", когда наставники должны разбить свои команды на тройки, а после выступлений оставить кого-то одного, "Четвертьфинал", "Полуфинал" и "Финал".

Практически все выпуски, которые будут показаны до конца декабря, были записаны заранее, поэтому на экране мы еще увидим мудрого Градского. Хотя на съемках он чувствовал себя плохо, рядом постоянно работал вентилятор. Наставник говорил короткими фразами, очень тихим и охрипшим голосом.

В прямом эфире накануне Нового года будет показан финал, в котором телезрители определяют победителя прямым телефонным и СМС-голосованием. Вероятно, посвящен он будет памяти ушедшего на 73-м году жизни Александра Градского...

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Александр Градский. Фото: Darya Orlova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 11:10 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Артисты примут участие в важном футбольном матче

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Писали 18-летние": Престарелая экс-супруга Солнцева показала нового молодого любовника

Женщина не теряет времени

Шоу-бизнес

Жена встала грудью за Малинина из-за подлой клеветы

Эмму назвали психопаткой

Шоу-бизнес

Снималась ли в фильмах для взрослых? Как Брежнева проходила кастинг в "ВИА Гру"

Певица рассказала историю

Шоу-бизнес

"Рассказывал истории, пел, ругался": Состояние госпитализированного Градского ухудшалось на глазах

Команда переживает за наставника

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

В Центре имени Гамалеи назвали сроки появления в России омикрон-штамма коронавируса
"Нужны строгие меры": врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19
В России вновь выявили почти 34 тысячи новых заражений COVID-19
Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+