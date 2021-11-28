Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника

Премьера очередного сезона популярного телепроекта состоялась 8 октября 2021 года. К этому моменту в эфир вышло 8 выпусков юбилейной серии шоу. В последнем выпуске, который показали 26 ноября, телезрители стали свидетелями "Поединков".
И сегодня слова Александра Градского, сказанные в том пятничном эфире, кажутся его духовным завещанием. "Смотришь вокруг и понимаешь, что мало людей, в какой-то степени, может быть не очень большой, но придерживаются тех концептуальных и для меня бесконечно важных вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь, – обратился он к Пелагее и другим коллегам. – Спасибо вам, за это отношение к музыке, которое вы развиваете". Пелагея после этих слов не могла сдержать слез.
Но этот юбилейный сезон "Голоса" только недавно начался. Позади "Слепые прослушивания". Сейчас идут "Поединки". А впереди – "Нокауты", когда наставники должны разбить свои команды на тройки, а после выступлений оставить кого-то одного, "Четвертьфинал", "Полуфинал" и "Финал".
Практически все выпуски, которые будут показаны до конца декабря, были записаны заранее, поэтому на экране мы еще увидим мудрого Градского. Хотя на съемках он чувствовал себя плохо, рядом постоянно работал вентилятор. Наставник говорил короткими фразами, очень тихим и охрипшим голосом.
В прямом эфире накануне Нового года будет показан финал, в котором телезрители определяют победителя прямым телефонным и СМС-голосованием. Вероятно, посвящен он будет памяти ушедшего на 73-м году жизни Александра Градского...