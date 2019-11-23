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Шоу "Голос" 2019: команда Полины Гагариной

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Подопечные певицы обладают не только хорошими вокальными данными, но и самым высоким на шоу коэффициентом победы. Наблюдатели отмечают, что причиной больших ожиданий от коллектива стал опыт некоторых его участников. 
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В команду знаменитой российской певицы Полины Гагариной в восьмом сезоне шоу "Голос" попало немало опытных исполнителей. За их плечами – участие и победы в других музыкальных конкурсах. Кроме того, подопечными серебряного призера "Евровидения-2015" стали несколько талантливых претендентов из зарубежных стран. 

Ива Тодорова. Кадр youtube.com

Фаворитом команды наблюдатели считают 18-летнюю Иву Тодорову из столицы Болгарии – Софии. Девушка участвовала в болгарском шоу "Голос" и выступала в клубах под псевдонимом IVA. Тодорова закончила музыкальную школу по классу гитары. В настоящее время она учится на архитектурном факультете, но не намерена бросать занятия музыкой. Своих слушателей девушка покорила среди прочего немного охриплым голосом, придающим ее выступлению особый шарм. 

Анастасия Маркова. Кадр youtube.com

Гагарину также выбрала своим наставником экстравагантная 36-летняя украинка Анастасия Маркова, выступающая под именем Shain Lee. Уроженка Киева первой выступала на прослушиваниях и заинтересовала наставников восьмого сезона шоу своим образом с причудливыми очками, сделанными на манер старинных приборов. Анастасия уверена, что именно они дают ей необычную силу.

Эмили Купер. Кадр youtube.com

Еще одной участницей команды стала израильтянка Эмили Купер, исполнившая на прослушивании знаменитую песню группы The Police "Every Breath You Take", написанную Стингом. Полина Гагарина призналась, что еще во время выступления придумала репертуар для 17-летней исполнительницы и предложила ей обняться.

Эндрю Гранж. Кадр youtube.com

Одним из самых колоритных персонажей коллектива под руководством Гагариной стал 43-летний канадец ямайского происхождения Эндрю Гранж, спевший на отборе Overjoyed Стиви Уандера. Когда Полина повернулась к нему вместе с двумя другими наставниками, Гранж признался, что молился о том, чтобы попасть в ее команду. По словам заокеанского гостя, петь он научился в церкви. 

Лилия Вельтман. Кадр youtube.com

Другая подопечная певицы Лилия Вельтман на прослушивании исполнила песню Аллы Пугачевой "Ты снишься мне". Наставников впечатлил эстрадный голос конкурсантки и ее артистизм. Вероятно, попасть в команду Гагариной ей помог блокнот Сергея Шнурова, которым тот метко попал по кнопке на кресле единственной женщины-наставника. 

Феликс Котло. Кадр youtube.com

18-летний москвич Феликс Котло во время отбора исполнил хит Стинга Englishman in New York, аккомпанируя себе на рояле – он занимался вокалом и игрой на фортепиано с шести лет. В качестве псевдонима молодой человек использует первые буквы своих инициалов – KoFe. 

Ринат Альбиков. Кадр youtube.com

Ринат Альбиков – одна из самых разносторонних личностей в составе команды. Он учился в школе с языковым уклоном, музыкальной и спортивной школах и занимался греблей, а после прослушал два курса по менеджменту в университете. В 2009 году Альбиков стал лауреатом Международного вокального конкурса имени Алексея Иванова.

Алана Чочиева и Полина Гагарина. Кадр youtube.com

На прослушиваниях к 17-летней Алане Чочиевой повернулись все четверо наставников, но своим проводником на шоу "Голос" она выбрала Полину Гагарину. Юная уроженка Владимира признается, что пройти отбор ей помог талисман – куриный глаз.

Максим Ларичев. Кадр youtube.com

Туляк Максим Ларичев рассказал, что подавал заявку на участие в шоу восемь раз. Он признался, что после школы его выгнали из колледжа культуры и искусства за плохое поведение, а свою первую группу он собрал в армии. Гагарина отметила, что он будет "симпатично" смотреться среди ее подопечных.

Ольга Уразгалиева. Кадр youtube.com

27-летняя Ольга Уразгалиева из Иркутска – одна из немногих конкурсантов, не имеющих музыкального образования. Девушка рассказала, что на занятия пением ее вдохновил пример Кристины Агилеры. Полина Гагарина стала единственным наставником, повернувшимся к Ольге в самом конце ее выступления. 

Екатерина Стеблина. Кадр youtube.com

Еще одной участницей без музыкального образования в команде наставницы стала 28-летняя актриса Екатерина Стеблина из Москвы. Она призналась, что захотела принять участие в шоу "Голос", чтобы избавиться от своих "комплексов и зажимов". 

Ника Прокопьева. Кадр youtube.com

Эстонская певица Ника Прокопьева из Таллина считает, что прошла несколько этапов отбора случайно. На шоу она попала благодаря ссылке в Сети, которую ей прислал друг. На слепом прослушивании она спела песню Алекса Клэра Too Close, после чего наставница развернула свое кресло в ее сторону. Другой наставник Константин Меладзе отметил, что у Гагариной и Прокопьевой есть "очень большое сходство", благодаря которому претендентка может многому научиться у нового "учителя".

23 ноября 2019, 00:19

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