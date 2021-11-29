"Вот так, Господи, произошло": осрамившийся Билан поведал о душевной боли

Дима Билан признался, что предчувствовал скорую смерть коллеги по шоу "Голос" Первого канала Александра Градского.

В своем микроблоге певец посвятил пост композитору. Узнав о трагедии, Дима Билан пришел в шок. "Вот так, Господи, произошло", – отметил исполнитель. Он заверил, что любит музыканта, ведь они много лет находились рядом на шоу "Голос".

Артист вспомнил, что говорила ему мать. Она просила звездного сына не ругаться с Александром Градским, поскольку он гениальный и редкий человек. Дима Билан заявил, что композитор был для него как отец: наставлял, ругал и делился жизненным опытом.

Вокалист рассказал, что на последних съемках программы Александр Градский вспоминал об их знакомстве. Тогда Диме Билану было 16-17 лет. "Я, видимо, чувствовал и прощался", – высказался певец.

Отметим, что многие звезды уже выразили свои слова соболезнования семье композитора. Напомним, 72-летний Александр Градским умер от инфаркта мозга 28 ноября. Ранее он перенес коронавирусную инфекцию, после чего с трудом восстанавливался. Музыканта беспокоили боли в ногах.

Как писали "Дни.ру", недавно Дима Билан угодил в громкий скандал. Он появился на сцене в Казахстане в странном состоянии, за что на него обрушились нападки пользователей Сети. За звезду вступилась Ксения Собчак. Артист в свою очередь оправдался тем, что очень устал в последнее время.