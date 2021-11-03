Дети Пугачевой потеряли отца: Скучаем!

Российский шоумен Максим Галкин живет вместе женой, певицей Аллой Пугачевой детьми Лизой и Гарри в роскошном поместье в подмосковной деревне Грязь.
Юморист активно ведет свои соцсети и часто радует поклонников кадрами семейной жизни и делится подробностями воспитания. На днях Галкин показал, как весело детям играть в их огромном замке. Двойняшки Лиза и Гарри прятались в залах дворца на большой территории в сотни квадратных метров.
Максим Галкин спрятался от детей за мебелью и снимал происходящее на видео. На кадрах видно, как Лиза и Гарри увлеченно бегают по замку в поисках отца.
Фанаты всегда с нетерпением ждут новых фото и видео Лизы и Гарри. Поклонники отмечают, что дети Пугачевой и Галкина растут развитыми и интеллигентными. Некоторые сетуют, что в отличие от звездного семейства простым людям трудно развлекать детей на карантине в маленьких квартирках.
"Детки, просто прелесть. Еще, мы все тогда жили спокойно и счастливо без этого вируса... Скучаем по тем временам", – написал фолловер.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что строгая Алла Пугачева не дала Гарри есть хлеб. Мальчик оригинально вышел из положения. Об этом Максим Галкин рассказывал в своем "Инстаграм".
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