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Шоу-бизнес
Измученный сын Галкина пожаловался на ужасные условия жизни: Не дают есть

Измученный сын Галкина пожаловался на ужасные условия жизни: Не дают есть

Гарри Галкин рассказал, что мать Алла Пугачева запрещает ему есть дрожжевой хлеб. Фанаты посчитали это мучением.

Продолжение: Скрывающуюся за темными очками Пугачеву засняли с молодым красавцем
прочитано 8802 раза

Шоумен Максим Галкин активной ведет свой "Инстаграм" и часто рассказывает об успехах двойняшек Лизы и Гарри. Поклонники видят, что дети Примадонны растут развитыми и неизбалованными.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На днях 45-летний глава звездного семейства показал в разделе "Сторис" видео, на кадрах которого Гарри, Лиза, Максим Галкин и Алла Пугачева проводили вечер в узком семейном кругу.

На видео предстал странный диалог. Сын объяснил Максиму Галкину, почему мать ограничивает его в питании.

Как выяснилось, Пугачева противница дрожжевого хлеба, который нельзя есть ее сыну. Гарри Галкин в шутку пожаловался, что мама не дает ему хлеб.

Пользователи Сети сочли такое строгое питание настоящим мучением! Измученный запретами Гарри Галкин после этого сказал своему отцу, что решил попробовать бездрожжевой батон.

"Мне нельзя дрожжи. Это ужас. Это ужаснее ''Звездных войн'' и ''Гарри Поттера'', — заявил сын Пугачевой и Галкина.

За кадром на видео Алла Борисовна комментировала происходящее дома. "Это бездрождевой хлеб, он полезный!", – сказал Гарри. "Без дрождя", – пошутил Галкин.

Алла Пугачева оценила находчивость мальчика, но осталась при своем.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 14:52 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

подростки
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Гость885688
Почему столько злости? Не нравится не смотрите.Никто же не заставляет.Дети то причем?
при том что пердофилить нельзя на детях...................крыса
Гость885688
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Добрая фея Лючия
Достали вы этими пробирочными даунятами. Мои внуки, намного воспитаннее и образованнее. Каждый пук пиарят этих маленьких рабов голубого папки и полуразложившейся бабы-мамы. Сдохнет скоро старая мамащка-прошмандовка, запоют ваши зверёныши в другой тональности.
Почему столько злости? Не нравится не смотрите.Никто же не заставляет.Дети то причем?
Народ
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пугачева пердофил-пользует пробирочных
Гость882640
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Что <цензура> всех так "мучали", как этих детей! )))
Гость Ювента
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Да.Заколебали!
Они пуп земли?
А мы никто......
Добрая фея Лючия
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Достали вы этими пробирочными даунятами. Мои внуки, намного воспитаннее и образованнее. Каждый пук пиарят этих маленьких рабов голубого папки и полуразложившейся бабы-мамы. Сдохнет скоро старая мамащка-прошмандовка, запоют ваши зверёныши в другой тональности.
Гость884959
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Интересно, а воду она тоже ограничивает?
Гость881678
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А детки как раз и любят свежий хрустящий хлебушек, особенно домашний
Гость879724
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Какая пошлость писать об этом!
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