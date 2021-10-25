Измученный сын Галкина пожаловался на ужасные условия жизни: Не дают есть

Шоумен Максим Галкин активной ведет свой "Инстаграм" и часто рассказывает об успехах двойняшек Лизы и Гарри. Поклонники видят, что дети Примадонны растут развитыми и неизбалованными.
На днях 45-летний глава звездного семейства показал в разделе "Сторис" видео, на кадрах которого Гарри, Лиза, Максим Галкин и Алла Пугачева проводили вечер в узком семейном кругу.
На видео предстал странный диалог. Сын объяснил Максиму Галкину, почему мать ограничивает его в питании.
Как выяснилось, Пугачева противница дрожжевого хлеба, который нельзя есть ее сыну. Гарри Галкин в шутку пожаловался, что мама не дает ему хлеб.
Пользователи Сети сочли такое строгое питание настоящим мучением! Измученный запретами Гарри Галкин после этого сказал своему отцу, что решил попробовать бездрожжевой батон.
"Мне нельзя дрожжи. Это ужас. Это ужаснее ''Звездных войн'' и ''Гарри Поттера'', — заявил сын Пугачевой и Галкина.
За кадром на видео Алла Борисовна комментировала происходящее дома. "Это бездрождевой хлеб, он полезный!", – сказал Гарри. "Без дрождя", – пошутил Галкин.
Алла Пугачева оценила находчивость мальчика, но осталась при своем.
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