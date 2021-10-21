"Последний вагон уходящей жизни": зачем Пугачева изводит себя операциями

Алла Пугачева, кажется, молодеет с каждым днем. Психолог и коуч Арслан Мирный прокомментировал пластические операции Примадонны.

Недавно Кристина Орбакайте выложила в свой аккаунт в "Инстаграме" видео со дня рождения Николая Баскова. На нем певица танцует вместе со своей звездной мамой. Поклонники были шокированы тем, как молодо выглядит Алла Пугачева.

В Сети уже давно обсуждают, что Примадонна делает себе пластические операции. У звезды есть маленькие дети, возможно, ради которых она и пытается выглядеть не на свой возраст.

"Для них Алле Пугачевой важно быть не столько молодой внешне, сколько примером: сильной, волевой и полной энергии внутренне. Подсознательно дети считывают эту информацию от мамы, а в сочетании со стараниями специалистов над внешностью Аллы Борисовны, Гарри и Лиза учатся этой внутренней силе", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Арслан Мирный.

Психолог также объяснил, что муж певицы скорее всего не давит на свою супругу и не просит ее выглядеть как-то иначе. Он изначально прекрасно понимал, что у них большая разница в возрасте.

"Даже если Алла Борисовна делает вмешательства, в том числе и для своего супруга, это говорит только о доверии и стремлении оставаться любимой и желанной женщиной вне зависимости от числа в паспорте. Если бы вопрос возраста был в этой паре на первом месте, этот брак не продержался бы так долго. Но мы видим обратное", – заявил коуч.

В любом случае, Алла Пугачева и Максим Галкин – красивая и крепкая пара. Они оба много раз с любовью и трепетом рассказывали друг о друге в интервью.

"Перед нами образец семьи, в которой всем хочется увидеть модель «бабушка-бумер и внук-зумер». Где бабушка отстала от нынешнего времени и пытается запрыгнуть в последний вагон своей стремительно уходящей жизни. На деле перед нами крепкий союз, который транслирует нам гармоничные отношения уже не один год", – подытожил эксперт.