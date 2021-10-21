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Шоу-бизнес
"Последний вагон уходящей жизни": зачем Пугачева изводит себя операциями

"Последний вагон уходящей жизни": зачем Пугачева изводит себя операциями

Алла Пугачева, кажется, молодеет с каждым днем. Психолог и коуч Арслан Мирный прокомментировал пластические операции Примадонны.
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Недавно Кристина Орбакайте выложила в свой аккаунт в "Инстаграме" видео со дня рождения Николая Баскова. На нем певица танцует вместе со своей звездной мамой. Поклонники были шокированы тем, как молодо выглядит Алла Пугачева.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В Сети уже давно обсуждают, что Примадонна делает себе пластические операции. У звезды есть маленькие дети, возможно, ради которых она и пытается выглядеть не на свой возраст.

"Для них Алле Пугачевой важно быть не столько молодой внешне, сколько примером: сильной, волевой и полной энергии внутренне. Подсознательно дети считывают эту информацию от мамы, а в сочетании со стараниями специалистов над внешностью Аллы Борисовны, Гарри и Лиза учатся этой внутренней силе", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Арслан Мирный.

Психолог также объяснил, что муж певицы скорее всего не давит на свою супругу и не просит ее выглядеть как-то иначе. Он изначально прекрасно понимал, что у них большая разница в возрасте.

"Даже если Алла Борисовна делает вмешательства, в том числе и для своего супруга, это говорит только о доверии и стремлении оставаться любимой и желанной женщиной вне зависимости от числа в паспорте. Если бы вопрос возраста был в этой паре на первом месте, этот брак не продержался бы так долго. Но мы видим обратное", – заявил коуч.

В любом случае, Алла Пугачева и Максим Галкин – красивая и крепкая пара. Они оба много раз с любовью и трепетом рассказывали друг о друге в интервью.

"Перед нами образец семьи, в которой всем хочется увидеть модель «бабушка-бумер и внук-зумер». Где бабушка отстала от нынешнего времени и пытается запрыгнуть в последний вагон своей стремительно уходящей жизни. На деле перед нами крепкий союз, который транслирует нам гармоничные отношения уже не один год", – подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алла Пугачева. Фото: Anton Belitsky /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 13:16 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость877023
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Сколько можно то- все знают правду- зачем писать опять? Очень крепок союз бабки и голубя- все знают- а как ради детей не выглядеть старухой?????
Гость881678
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Есть желание,здоровье и возможности- пусть делает
Гость882100
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А чего многих так беспокоит внешность Аллы Пугачевой? Молодец Алла, что молода душой и следит за своей внешностью. Ни одна женщина не хочет выглядеть плохо, каждая хочет выглядеть молодой и красивой. . И что , за это надо человека осуждать? Это что, преступление? У них такая прекрасная семья, два умных человека встретились и создали красивую семью. А какие детки у них, растут в замечательной атмосфере. А какое правильное воспитание эти дети получают! Жаль только, что таким детям будет непросто в этом жестоком современном мире. Но пусть у них все будет как можно лучше.
Гость873517
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Что за глупость, что она хорошо выглядела в том танце, она была, как дерево, без эмоций, льстят все ей что ли?
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