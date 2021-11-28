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Шоу-бизнес
"Я этим горжусь": Бузова рассказала о лишении девственности

"Я этим горжусь": Бузова рассказала о лишении девственности

Ольга Бузова поделилась деталями личной жизни. Звезда поведала, во сколько лет потеряла невинность.
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Певица вспомнила, что в школе ее недолюбливали педагоги. А вот у мальчиков она пользовалась популярностью. У будущей знаменитости было много ухажеров.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Свою первую любовь Ольга Бузова встретила в 17 лет. Тогда она училась на географическом факультете СПбГУ. Именно в этом возрасте артистка потеряла девственность. "Я этим горжусь", – заявила теледива.

Она рада тому, что все ее отношения были длительными и серьезными. На случайные связи она не разменивалась. По словам Ольги Бузовой, ее бывших мужчин можно пересчитать по пальцам.

Отметим, что телеведущая была не обделена мужским вниманием и на шоу "Дом-2". Ольга Бузова не была доступной девушкой, дразня парней. За это ее ненавидели другие участницы телестройки. Они хотели вытурить блондинку с проекта.

Также поющая ведущая рассказала, что никогда в жизни не притрагивалась к наркотикам. И поэтому Ольга Бузова горда еще и тем, что ни один мужчина не может сказать, что переспал с ней "под веществами".

Напомним, звезда была замужем один раз. Ее супругом был футболист Дмитрий Тарасов. Их брак просуществовал недолго. Пара рассталась со скандалом. На плохой ноте закончился и ее роман с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова обвинила рэпера в рукоприкладстве и изменах.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 13:05 Источник: Marie Claire ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

.
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Про мальчиков ,пусть бузова напишет , у каких именно мальчиков она была популярна ,конечно они видели ,что к этому существу можно подкатить и она не откажет ,если бузова часто приходила в вызывающих нарядах, с голым пупком и как относиться к этой пошлятине ? Значит эта открытая <цензура> ,какие то цели преследует ,вся на показ ,как сейчас ,ничего не скрывается
.
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Про наркотики, что то бузова зря написала ВЕДЬ она увлекается не только спиртным, но и наркотиками ,так она на концерте в Сочи не стесняясь , на сцене ,отвернулась от зрителей достала наркоту и начала нюхать ,Как можно это отрицать если видели это огромное количество людей,есть видео ,,а что часто её неадекватную уводили под руки со сцены ,есть тоже видео ,как эту одуревшую вели со цены в гримерку ,Чему эта идиотка может научить, показать ГЛАВНОЕ малолеткам
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Конечно в 17 убежала к мужику жить ,расстались ,не домой вернулась ,а пошла зарабатывать в притон ,обслуживая клиентов ,вот там то мужиков полно было ,и этим разве можно хвалиться ,через некоторое время узнала про д2 ,стала совмещать шоу с притоном ,какой институт? конечно бросила на 2 курсе,а диплом купила ,даже красный , немало получала в притоне могла себе позволить Наговора нет про притон,всё есть на порно сайте от бузовой одних заголовков достаточно ,чтобы понять ,какая ш-л-ю- ш-к-а бузова "Бузова продолжает шокировать порно фото сессией" это визитка в притоне
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