"Я этим горжусь": Бузова рассказала о лишении девственности

Певица вспомнила, что в школе ее недолюбливали педагоги. А вот у мальчиков она пользовалась популярностью. У будущей знаменитости было много ухажеров.
Свою первую любовь Ольга Бузова встретила в 17 лет. Тогда она училась на географическом факультете СПбГУ. Именно в этом возрасте артистка потеряла девственность. "Я этим горжусь", – заявила теледива.
Она рада тому, что все ее отношения были длительными и серьезными. На случайные связи она не разменивалась. По словам Ольги Бузовой, ее бывших мужчин можно пересчитать по пальцам.
Отметим, что телеведущая была не обделена мужским вниманием и на шоу "Дом-2". Ольга Бузова не была доступной девушкой, дразня парней. За это ее ненавидели другие участницы телестройки. Они хотели вытурить блондинку с проекта.
Также поющая ведущая рассказала, что никогда в жизни не притрагивалась к наркотикам. И поэтому Ольга Бузова горда еще и тем, что ни один мужчина не может сказать, что переспал с ней "под веществами".