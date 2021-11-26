Угодившая в больницу Бузова рассказала о любимом мужчине

Ольга Бузова показала фото с важным человеком.

Артистка в последнее время часто жалуется на здоровье. Тяжелый рабочий график и сложные ситуации на проектах пагубно отразились на самочувствии ведущей. Ольга даже признавалась, что из-за скандала с МХАТом и других трудностей плачет по ночам в подушку. Также Бузова рассказала, что на фоне стресса у нее открылась старая травма, полученная на "Ледниковом периоде". Тогда у артистки атрофировалась рука.

Сейчас Ольге даже пришлось лечь в больницу, чтобы вылечить сильно беспокоящую травму руки. Однако артистка не унывает, продолжает вести соцсети и строить рабочие планы. Сегодня Бузова рассказала своей многомиллионной аудитории о любимом мужчине. У отца поющей ведущей день рождения, в связи с этим артистка выложила совместные архивные фото и написала трогательный пост.

Поклонники тут же бросились поздравлять родителя и не забыли пожелать выздоровления Ольге. "Счастье когда папа живой. С днем рождения вашего папу! Здоровья и всех благ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Игорь Дмитриевич, с днем рождения! Крепкого здоровья и счастья вам. Оль, а тебе поскорее вылечиться", Папу с Днем Рождения! Олечка, выздоравливай давай", "Какие крутые фотки", "Папа какой красивый, мои поздравления", "С днем рождения, здоровья крепкого. И вас Оля поздравляю с этим праздником , папы наше всё, наша опора и поддержка", - написали комментаторы.