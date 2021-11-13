"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна

В январе 2021 года Ольга Бузова разорвала любовные отношения с Давидом Манукяном после пышного свадебного обряда в Доминикане. Тогда поющая телеведущая сообщила, что избранник изменял ей и поднимал на нее руку. Звезда рыдала, закатывала истерики и просила россиян отписаться от странички рэпера в "Инстаграм".
Предательство любимого человека окончательно добило поп-диву, ей потребовалась даже клиническая реабилитация. У артистки были большие надежды на брак с Давидом Манукяном, но мечты о семье и детях от рэпера беззастенчиво рухнули.
На днях выяснилось, что отвести душу после скандального разрыва Ольга Бузова решила не абы с кем, а с подружкой экс-возлюбленного. Артистка учинила разборки с блогершей Кариной Кросс. Звезда "Тиктока" сообщила о тайных встречах с Ольгой Бузовой и деликатных разговорах.
"Мы виделись, приезжали друг к другу... Болтали по-женски. Нам обеим было плохо...", — поделилась Карина Кросс. Она не стала раскрывать секреты телеведущей, но очевидно, что в беседах они перемывали косточки Давиду Манукяну.
Связана ли напрямую блогерша с личной драмой поп-дивы, до сих пор неизвестно. Карина Кросс боится негативно повлиять на репутацию Ольги Бузовой, поэтому предпочитает хранить молчание.