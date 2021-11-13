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Шоу-бизнес
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна

"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна

Драма на личном фронте сделала певицу уязвимой. Ольга Бузова решилась на радикальные меры.
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В январе 2021 года Ольга Бузова разорвала любовные отношения с Давидом Манукяном после пышного свадебного обряда в Доминикане. Тогда поющая телеведущая сообщила, что избранник изменял ей и поднимал на нее руку. Звезда рыдала, закатывала истерики и просила россиян отписаться от странички рэпера в "Инстаграм".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Предательство любимого человека окончательно добило поп-диву, ей потребовалась даже клиническая реабилитация. У артистки были большие надежды на брак с Давидом Манукяном, но мечты о семье и детях от рэпера беззастенчиво рухнули.

На днях выяснилось, что отвести душу после скандального разрыва Ольга Бузова решила не абы с кем, а с подружкой экс-возлюбленного. Артистка учинила разборки с блогершей Кариной Кросс. Звезда "Тиктока" сообщила о тайных встречах с Ольгой Бузовой и деликатных разговорах.

"Мы виделись, приезжали друг к другу... Болтали по-женски. Нам обеим было плохо...", — поделилась Карина Кросс. Она не стала раскрывать секреты телеведущей, но очевидно, что в беседах они перемывали косточки Давиду Манукяну.

Связана ли напрямую блогерша с личной драмой поп-дивы, до сих пор неизвестно. Карина Кросс боится негативно повлиять на репутацию Ольги Бузовой, поэтому предпочитает хранить молчание.


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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 ноября 2021, 13:58 Источник: Youtube/Ночной Контакт ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

Гость896219
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Карина Кросс боится негативно повлиять на репутацию Ольги Бузовой ****

бузова очень талантливая девочка в части быть везде посмешищем,но больше,чем она сама себе испортила репутацию,уже никому не удастся.
...
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Что значит одинокой никому ненужной бузовой делать нечего,только посидеть в питейном заведении ,вылить очередную грязь о Дави,узнать от бывшей девушки хоть что то отрицательное про Дави ВОТ тогда мразь бузова успокоится ,а как этой жабе жить?,она этим наслаждается Когда она узнает что то плохое ,а потом ещё все это обязательно озвучит своим писакам,что трудятся на дебилку ,а они все сплетни воплотят в очередную статейку ,,этим живут твари ,убражая гадину бузову
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