Женушка довела? Петросян сорвался во время концерта

Седовласый комик Евгений Петросян не выносит личную жизнь на всеобщее обозрение, как и его молодая пассия Татьяна Брухунова. Как супруги уживаются под одной крышей, для многих до сих пор остается загадкой, ведь разница в возрасте у них более 40 лет.
Вместе пара уже три года — срок весьма волнительный и серьезный. Психологи считают, что в это время в отношениях наступает кризис, который порой приводит к разводу — выдерживают немногие. Именно три года и живет романтическая любовь, как утверждают некоторые исследователи.
Остается лишь надеяться, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сумеют сохранить семейный союз. Благо, юморист срывает эмоции на работе. В личном блоге он рассказал про разборки с Юрием Гальцевым, которые из личной беседы превратились в часть концерта.
"Вчера состоялся очень серьезный разговор, который мы потом вынесли на сцену. Мы до того распалились, что даже обменялись головными уборами", — выразился артист в инстаграм-аккаунте.
Именитый комик не сообщил, по какому поводу сорвался на коллегу. Довела его женушка или нет, можно будет узнать в новогодней передаче 31 декабря. Тогда на телевидении покажут сцену, где Евгений Петросян и Юрий Гальцев выясняют отношения между собой.