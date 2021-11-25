Чумазая жена Петросяна подразнила нищий народ дорогущим барахлом: Это надо деньги иметь

Татьяна Бухунова поделилась с подписчиками своими ритуалами.

Жена юмориста не устает радовать поклонников фото свих образов. Теперь Татьяна решила рассказать о том, как заботится о своей коже и волосах в зимнее время. Снимок, который Брухунова выбрала для этой темы, вызвал неоднозначную реакцию. На нем чумазая из-за зеленой маски Татьяна предстала в ванной, выглядывая из воды.

Состав подборки средств по уходу тоже не оставил подписчиков равнодушными. Многие отметили, что Татьяна рекомендует исключительно премиальную косметику, на которую у многих просто нет средств. Однако большинство поблагодарило девушку за полезные советы.

"Шикарный выбор! Настоящая косметика! Танюшка молодейте, хорошейте!", "Фото лица – прелесть! Таня, вы очень креативная! С утра такой позитивчик нам выдали!", "Классная подборка! Спасибо!", "Чувствую, что предстоят расходы", "Надо большие деньги иметь, чтобы это все покупать", – написали комментаторы.

Ранее Татьяна Брухунова удивила поклонников необычным образом. Жена юмориста отправилась в Третьяковскую галерею, чтобы провести очередной обзор для своих подписчиков. Наряд Татьяны не оставил равнодушными многих. Она надела жилетку со смайликами, которую кто-то назвал "бабушкиной", а другие – "слишком детской".