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Шоу-бизнес
Чумазая жена Петросяна подразнила нищий народ дорогущим барахлом: Это надо деньги иметь

Чумазая жена Петросяна подразнила нищий народ дорогущим барахлом: Это надо деньги иметь

Татьяна Бухунова поделилась с подписчиками своими ритуалами.
прочитано 219 раз

Жена юмориста не устает радовать поклонников фото свих образов. Теперь Татьяна решила рассказать о том, как заботится о своей коже и волосах в зимнее время. Снимок, который Брухунова выбрала для этой темы, вызвал неоднозначную реакцию. На нем чумазая из-за зеленой маски Татьяна предстала в ванной, выглядывая из воды.

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Состав подборки средств по уходу тоже не оставил подписчиков равнодушными. Многие отметили, что Татьяна рекомендует исключительно премиальную косметику, на которую у многих просто нет средств. Однако большинство поблагодарило девушку за полезные советы.

"Шикарный выбор! Настоящая косметика! Танюшка молодейте, хорошейте!", "Фото лица – прелесть! Таня, вы очень креативная! С утра такой позитивчик нам выдали!", "Классная подборка! Спасибо!", "Чувствую, что предстоят расходы", "Надо большие деньги иметь, чтобы это все покупать", – написали комментаторы.

Ранее Татьяна Брухунова удивила поклонников необычным образом. Жена юмориста отправилась в Третьяковскую галерею, чтобы провести очередной обзор для своих подписчиков. Наряд Татьяны не оставил равнодушными многих. Она надела жилетку со смайликами, которую кто-то назвал "бабушкиной", а другие – "слишком детской".

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 ноября 2021, 10:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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