Вырядившаяся жена Петросяна попала впросак

Жена Петросяна выложила в "Инстаграм" новую фотографию. Стилист Карина Алексеева проанализировала образ Татьяны Брухуновой.

Татьяна Брухунова – активный пользователь "Инстаграма". Она постоянно показывает подписчикам свои новые наряды, покупки, а также делится фотографиями и видео со своих светских выходов.

Так, на днях супруга знаменитого юмориста посетила Третьяковскую галерею, о чем тут же рассказала поклонникам. Подписчики начали писать множество комментариев под новым постом, обсуждая образ помощницы Петросяна. Пользователи Сети разделились на два лагеря. Некоторые детали понравились далеко не всем.

"Все элементы как будто из разных историй, и пазл до конца не складывается. На мой взгляд, к этому образу больше подошла бы другая обувь, например, брутальные ботинки на массивной подошве или объемные кроссовки. И сумочку заменила бы на другую, эта, несмотря на бренд, немного теряется в этом образе", – поддерживает комментаторов Карина Алексеева.

Многие написали, что синяя жилетка, которую выбрала Брухунова, совсем ей не подходит. Женщина, выбрав такой образ, попала впросак. Многие ее осудили.

"Не вижу ничего такого, что не соответствовало бы возрасту Татьяны. Она молода, привлекательна и может позволить себе многое. К тому же, сейчас все эти условности в отношении возраста и одежды уходят в прошлое", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

Визажист уверяет, что такую бурную реакцию у подписчиков вызвали смайлы. В этом вопросе Алексеева осталась при своем мнение и с большинством не согласилась.

"Мода – это игра и не стоит относится к ней слишком серьезно, иногда немного самоиронии не помешает", – подытожила она.