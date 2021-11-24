"Страхолюдство": Нелепый выход молодой жены Петросяна насмешил россиян

Молодая жена Евгения Петросяна активно ведет социальные сети, где постоянно радует поклонников своими разнообразными нарядами. Одежда Татьяны всегда заставляет подписчиков выражать свои эмоции в комментариях. Брухунова отправилась на выставку в Третьяковскую галерею и поделилась фото своего нового наряда.
Подписчики отреагировали незамедлительно. Женщина появилась в синей жилетке с принтом смайликов, которая вызвала неоднозначную реакцию. Некоторым образ очень понравился, другие же посчитали его слишком забавным и нелепым. Однако равнодушными подписчики не остались, Татьяна умеет поражать нарядами.
"Страхолюдство", "Сюда маска не подходит", "Ваш стиль, он неповторимый!", "Татьяна жилетка просто необыкновенная, ваша можно сказать визитная карточка", "Отказывать себе – вообще неблагодарное дело", "Озорница – школьница наряды у вас меняются разные!", "Интересная безрукавка, показывает ваш озорной характер!", – написали комментаторы.
Ранее Татьяна Брухунова снова вступила в полемику с комментаторами. Один из новых образов 32-летней жены 76-летнего юмориста показался поклонникам слишком молодежным. Такое замечание задело Татьяну и она решила напомнить, что ей пока еще не 60 лет. Также она призналась, что за последнее время набрала вес.