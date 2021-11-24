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Шоу-бизнес
"Страхолюдство": Нелепый выход молодой жены Петросяна насмешил россиян

"Страхолюдство": Нелепый выход молодой жены Петросяна насмешил россиян

Образы Татьяны Брухуновой всегда вызывают бурную реакцию.
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Молодая жена Евгения Петросяна активно ведет социальные сети, где постоянно радует поклонников своими разнообразными нарядами. Одежда Татьяны всегда заставляет подписчиков выражать свои эмоции в комментариях. Брухунова отправилась на выставку в Третьяковскую галерею и поделилась фото своего нового наряда.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Подписчики отреагировали незамедлительно. Женщина появилась в синей жилетке с принтом смайликов, которая вызвала неоднозначную реакцию. Некоторым образ очень понравился, другие же посчитали его слишком забавным и нелепым. Однако равнодушными подписчики не остались, Татьяна умеет поражать нарядами.

"Страхолюдство", "Сюда маска не подходит", "Ваш стиль, он неповторимый!", "Татьяна жилетка просто необыкновенная, ваша можно сказать визитная карточка", "Отказывать себе – вообще неблагодарное дело", "Озорница – школьница наряды у вас меняются разные!", "Интересная безрукавка, показывает ваш озорной характер!", – написали комментаторы.

Ранее Татьяна Брухунова снова вступила в полемику с комментаторами. Один из новых образов 32-летней жены 76-летнего юмориста показался поклонникам слишком молодежным. Такое замечание задело Татьяну и она решила напомнить, что ей пока еще не 60 лет. Также она призналась, что за последнее время набрала вес.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
24 ноября 2021, 10:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

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Гость905156
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Первый признак наследственного нищебродства: шопоголизм и желание демонстрировать свои дорогие покупки. В стиле девушку из деревни вывезти можно, а деревню из девушки - никогда. Говорят, что этот признак проходит у наследников третьего или четвертого поколения, когда количество денег переходит в качество воспитания.
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