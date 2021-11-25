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Шоу-бизнес
Обставившая Волю и Харламова тик-токерша удивила россиян

Обставившая Волю и Харламова тик-токерша удивила россиян

Алина Ким набирает все больше и больше просмотров в "Тик-токе". Поклонникам она известна по кличке "Хома".
прочитано 213 раз

Официально, Хома стала самым просматриваемым блогером в "Тик-токе". Молодая девушка обогнала Кирилла Колесникова и теперь считается самым популярным пользователем социальной сети во всем СНГ. К своим 18 годам она набрала 34 миллиона подписчиков.

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 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Сейчас Хома — флагман самого популярного в мире казахстанского Тик-ток Дома Yolo House. Эта команда существует чуть более года, однако за это время здесь уже успела сформироваться особая атмосфера и порядки — в творческом процессе каждый занят тем, что ему по душе. Алина, например, обожает липсинги (пение под "фонограмму"), а также создание разных персонажей и их собственное исполнение в своих роликах. Цель своих видео она видит в воспитании среди зрителей любви к себе, избавлении от боязни камеры и критики в свою сторону.

18-летняя жительница Казахстана отмечает, что чувствует особую ответственность перед командой, а она в свою очередь мотивирует ее двигаться вперед.

"Они моя вторая семья, поддерживают все мои начинания и результаты", – заявила знаменитость.

Кадр youtube.com

Этой осенью Хома стала гостьей юмористического шоу Comedy Club и не упустила возможности записать видео с Павлом Волей и Гариком Харламовым под трендовый трек. На данный момент видео собрало около 60 млн просмотров и 6,2 млн лайков. Красотка буквально забежала на сцену, чтобы сделать новый "тик-ток" с комиками.

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Кадр youtube.com
Автор: 25 ноября 2021, 15:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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