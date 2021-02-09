Гарик Харламов актер, телеведущий

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:56
Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров
19:56
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу
19:50
Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

  • Дата рождения: 28 февраля 1981
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Кристина Асмус
  • Дети: Анастасия

Будущий юморист, актер и телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов родился в Москве 28 фeвpaля 1980 года. Мало кто знает, но родители назвали родившегося малыша Андреем, это имя будущая звезда носил лишь первые три месяца жизни. Дело в том, что в семье произошла трагедия - умер дедушка, и малыша «переименовали» в его честь – так он стал Игорем. В школьные годы друзья звали его Гариком, Игорем упорно по сей день его называет только мама.

В подростковом возрасте семья Гарика распалась. Он остался с отцом, который вскоре вместе с сыном уехал в США. Обосновались они в городе Чикаго. Именно здесь младший Харламов попробовал себя в амплуа комедианта. Он участвовал во всевозможных любительских постановках, а в возрасте 14 лет успешно прошел отбор и попал в школу-театр «Харендт», где оказался единственным уроженцем бывшего СССР. Преподавателем Гарика стали не кто-нибудь, а весьма популярный американский актер Билли Зейн, который исполнил роль в оскароносном блокбастере «Титаник». Вместе с обучением актерскому мастерству Гарик подрабатывал: продавал мобильные телефоны и даже немного поработал в местном «McDonald’s».

В США Харламов провел 5 лет, после чего вернулся в Москву. Жить он стал у матери, которая к этому времени уже обзавелась новой семьей и родила двух дочерей-близняшек. Вскоре Гарик поступил в Государственный университет управления, где стал учиться на менеджера по управления персоналом. Тогда и произошло знаковое событие - будущая знаменитость познакомился с участниками команды КВН «Сборная Москвы». Через какое-то время Харламов начал выступать на сцене в ее составе. А после того, как коллектив реорганизовали и переименовали в команду «Незолотая молодежь», Гарик уже по праву вышел на лидерские позиции, став лицом проекта.

«Незолотая молодежь» получила огромный успех на КВНовской сцене. И именно клуб веселых и находчивых, как и для многих других нынешних звезд, стал трамплином в мир шоу-бизнеса и телевидения. В начале 2000-х Харламов стал вести программу-викторину «Три обезьяны» на канале МУЗ-ТВ, а затем реалити-шоу «Офис» на канале ТНТ.

Игра в КВН создала прочный фундамент для карьеры Харламова, но это на достигнутом он не остановился. Оглушительный успех пришел сразу, как он стал выступать в тв-проекте «Comedy Club». Передача снискала небывалую популярность и сделала знаменитыми ее «резидентов».

В «Камеди» Гарик «Бульдог» Харламов образовал прочный творческий тандем с другим талантливым юмористом Тимуром «Каштаном» Батрутдиновым, также бывшим «квнщиком». Смешные и запоминающиеся номера Харламова по праву стали одним из главных на этом шоу. Успех нужно было развивать, поэтому Гарик стал участвовать и в других проектах, а затем пришел и к актерскому поприщу.

Маленьким пробным шажком стала роль в «Ералаше», но было очевидно, что уже состоявшаяся медийная персона легко добьется большего. В 2003-2008 годах Гарик Харламов снялся в очень популярных сериалах: «Не родись красивой», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня», «Клуб» и пр. Далее последовала полнометражная комедийная кинокартина «Самый лучший фильм», которая, несмотря на сомнительную художественную ценность, благодаря активной рекламной кампании собрала большую кассу. В 2009 году вышло продолжение - «Самый лучший фильм 2», где Харламов вновь сыграл ключевую роль. Этот фильм также подвергся серьезной критике.

Далее Харламов принимал участие в разноплановых тв-шоу в качестве приглашенной знаменитости. В 2011 году увидела свет картина «Самый лучший фильм 3 ДЭ», где Харламов был не только актером, но и продюсером. Несмотря на множество негативных отзывов, «Самый лучший фильм» снова окупился, хотя коммерческий успех был не такой большой, как у первых двух частей. Затем Харламов продолжил сниматься и реализовывать себя в качестве комедийного актера. Можно отметить его участие в фильме «С Новым годом, мамы!».

В 2013 году Гарик Харламов со своим «извечным» коллегой и партнером Тимуром Батрутдиновым выпустили на канале ТНТ комедийное шоу «ХБ». В настоящее время Гарик продолжает участвовать в различных телевизионных проектах.

поделиться

Асмус воссоединилась с Харламовым ради дочери

Бывшие супруги прекрасно провели время

Харламов официально сменил имя и устроился ведущим в караоке-бар

Шоумен наплевал на приметы

"Неожиданно!": в Сети обсуждают фото Харламова с новорожденным ребенком

Комик развелся полгода назад

Харламов лег под нож из-за тяжелых проблем со здоровьем

Шоумен сделал признание

Оскорбленный Харламов показал жестокое "избиение" Панина лютней

Артиста обидели слова коллеги по цеху

"Гарик Пугачев": Харламов превратился в женщину

Юморист удивил народ

Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус

Комик покорил гостей

"Только бы не фиолетовый": Асмус продолжила эксперимент с волосами

Публика гадает, какой цвет актриса выбрала на этот раз

"70 миллиардов долларов": Харламов обнародовал реальные гонорары

Его назвали одним из самых богатых комиков мира

Шок: Раскрыты баснословные гонорары Харламова и Воли

Окружение устало мириться с несправедливостью

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+