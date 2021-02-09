Гарик Харламов актер, телеведущий

Будущий юморист, актер и телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов родился в Москве 28 фeвpaля 1980 года. Мало кто знает, но родители назвали родившегося малыша Андреем, это имя будущая звезда носил лишь первые три месяца жизни. Дело в том, что в семье произошла трагедия - умер дедушка, и малыша «переименовали» в его честь – так он стал Игорем. В школьные годы друзья звали его Гариком, Игорем упорно по сей день его называет только мама.
В подростковом возрасте семья Гарика распалась. Он остался с отцом, который вскоре вместе с сыном уехал в США. Обосновались они в городе Чикаго. Именно здесь младший Харламов попробовал себя в амплуа комедианта. Он участвовал во всевозможных любительских постановках, а в возрасте 14 лет успешно прошел отбор и попал в школу-театр «Харендт», где оказался единственным уроженцем бывшего СССР. Преподавателем Гарика стали не кто-нибудь, а весьма популярный американский актер Билли Зейн, который исполнил роль в оскароносном блокбастере «Титаник». Вместе с обучением актерскому мастерству Гарик подрабатывал: продавал мобильные телефоны и даже немного поработал в местном «McDonald’s».
В США Харламов провел 5 лет, после чего вернулся в Москву. Жить он стал у матери, которая к этому времени уже обзавелась новой семьей и родила двух дочерей-близняшек. Вскоре Гарик поступил в Государственный университет управления, где стал учиться на менеджера по управления персоналом. Тогда и произошло знаковое событие - будущая знаменитость познакомился с участниками команды КВН «Сборная Москвы». Через какое-то время Харламов начал выступать на сцене в ее составе. А после того, как коллектив реорганизовали и переименовали в команду «Незолотая молодежь», Гарик уже по праву вышел на лидерские позиции, став лицом проекта.
«Незолотая молодежь» получила огромный успех на КВНовской сцене. И именно клуб веселых и находчивых, как и для многих других нынешних звезд, стал трамплином в мир шоу-бизнеса и телевидения. В начале 2000-х Харламов стал вести программу-викторину «Три обезьяны» на канале МУЗ-ТВ, а затем реалити-шоу «Офис» на канале ТНТ.
Игра в КВН создала прочный фундамент для карьеры Харламова, но это на достигнутом он не остановился. Оглушительный успех пришел сразу, как он стал выступать в тв-проекте «Comedy Club». Передача снискала небывалую популярность и сделала знаменитыми ее «резидентов».
В «Камеди» Гарик «Бульдог» Харламов образовал прочный творческий тандем с другим талантливым юмористом Тимуром «Каштаном» Батрутдиновым, также бывшим «квнщиком». Смешные и запоминающиеся номера Харламова по праву стали одним из главных на этом шоу. Успех нужно было развивать, поэтому Гарик стал участвовать и в других проектах, а затем пришел и к актерскому поприщу.
Маленьким пробным шажком стала роль в «Ералаше», но было очевидно, что уже состоявшаяся медийная персона легко добьется большего. В 2003-2008 годах Гарик Харламов снялся в очень популярных сериалах: «Не родись красивой», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня», «Клуб» и пр. Далее последовала полнометражная комедийная кинокартина «Самый лучший фильм», которая, несмотря на сомнительную художественную ценность, благодаря активной рекламной кампании собрала большую кассу. В 2009 году вышло продолжение - «Самый лучший фильм 2», где Харламов вновь сыграл ключевую роль. Этот фильм также подвергся серьезной критике.
Далее Харламов принимал участие в разноплановых тв-шоу в качестве приглашенной знаменитости. В 2011 году увидела свет картина «Самый лучший фильм 3 ДЭ», где Харламов был не только актером, но и продюсером. Несмотря на множество негативных отзывов, «Самый лучший фильм» снова окупился, хотя коммерческий успех был не такой большой, как у первых двух частей. Затем Харламов продолжил сниматься и реализовывать себя в качестве комедийного актера. Можно отметить его участие в фильме «С Новым годом, мамы!».
В 2013 году Гарик Харламов со своим «извечным» коллегой и партнером Тимуром Батрутдиновым выпустили на канале ТНТ комедийное шоу «ХБ». В настоящее время Гарик продолжает участвовать в различных телевизионных проектах.
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