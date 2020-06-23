Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Брак Кристины Асмус и Гарика Харламова оказался недолговечным. Супруги расстались спустя восемь лет совместной жизни. Эта новость потрясла общественность, ведь их отношения казались крепкими.

Роман Гарика Харламова и Кристины Асмус можно смело назвать служебным, ведь они являются лицами канала ТНТ. Правда, познакомились они не за кулисами какого-нибудь съемочного павильона, а в Сети. В одном из интервью Гарик рассказывал, что переписывался с Кристиной "сутками напролет".

Отношения стали стремительно развиваться. Харламов понял, что Асмус – любовь всей его жизни. Однако на тот момент резидент Comedy Club был женат на Юлии Лещенко, поэтому звезду сериала "Интерны" публика называла разлучницей.

Несмотря на то, что развод с первой женой у Гарика был скандальным, со временем все встало на свои места. Общественность приняла выбор комика. А со временем Асмус и Харламова стали называть идеальной парой.

Сначала Кристина казалась поклонникам хрупкой и тихой. Всему виной ее роль в "Интернах". В сериале она сыграла скромную девушку Варю Черноус. Но потом общественность стала замечать ее властную натуру и твердый характер.

Так или иначе, Кристина и Гарик отлично подходили друг к другу. Актриса не раз признавалась, что Харламов – ее единственная любовь и другой ей не надо. "С тех пор как я встретила Гарика, в моей жизни многое изменилось. Он – моя большая любовь, такая первая настоящая любовь", – говорила тогда Асмус.

Некоторые считают, что причиной разлада в семье может быть эротическая сцена фильма "Текст", в съемках которой приняла участие Кристина. Она имитировала секс с актером Иваном Янковским. Публика категорично восприняла согласие Асмус на такие съемки, ведь она является замужней женщиной.

Гарику пришлось отстаивать честь жены и защищать ее от нападок возмущающегося народа. Комик уверял, что это часть работы Кристины, поэтому не ревнует ее.

Когда Гарик Харламов и Кристина Асмус все-таки сообщили о разводе, они отметили – сцена из фильма "Текст" не имеет к их расставанию никакого отношения. Измена также не является причиной разрыва их отношений.

Они пообещали остаться друзьями ради шестилетней дочери Анастасии. Как малышка отнеслась к решению родителей, неизвестно. Остается надеется, что на девочке не скажется развод мамы и папы.