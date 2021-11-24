"Похож на транса": накрасивший глаза Павел Воля вызвал оторопь

Гимнастка опубликовала семейные снимки в своем инстаграм-аккаунте. Она рассказала, что 23 ноября они с супругом отметили годовщину совместной жизни: пара счастлива уже девять лет.
Ляйсан Утяшева призналась избраннику в любви и заявила, что по этому случаю они с Павлом Волей решили немного похулиганить и сделали провокационную фотосессию. На них комик предстал с накрашенными глазами.
Вид артиста вызвал противоречивые отзывы фолловеров. Поклонники порадовались за счастливых супругов и пожелали им долгой семейной жизни. Кому-то эпатажные фото пришлись по душе, и они похвалили чету за смелость.
Другие же раскритиковали Павла Волю за подведенные глаза, оставив ироничные комментарии. "Ух, хорошо что ногти не накрашены", "Воля так похож на солиста Manekin", "Паша лет десять назад сам стебал таких со сцены", "Уж испугалась, что пошел не по той дорожке", "Похож на транса Воля", – высказались подписчики.
Напомним, спортсменка и артист воспитывает двоих наследников и нередко демонстрирует взаимные нежные чувства. Как писали "Дни.ру", ранее комик Тимур Батрутдинов признался в чувствах к жене своего коллеги Павла Воли.