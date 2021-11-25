"Большой облом": соперницу Долиной опустили и втоптали в грязь

Не так давно в интернете обсуждали перепалку между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Музыкальный критик Владимир Полупанов проанализировал продолжение конфликта между исполнительницами.

Несколько месяцев назад между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошел скандал. Тогда джазовая певица сказала, что у блогера нет слуха и голоса. А на днях она в очередной раз прокомментировала конфликт.

"Конечно, хочется молодежь развернуть в сторону качественной музыки, но боюсь мне это сделать не удастся. Иногда становится страшно, что же ждет нас завтра?" – не сдержалась артистка.

Сама молодая вокалистка еще не давала своих комментариев по этому высказыванию. Зато многие уже обсудили слова, сказанные народной артисткой Российской Федерации.

"Давайте уточним: никакого скандала между Ларисой Долиной и Валей Карнавал в программе Максима Галкина "Музыкалити" весной этого года не было. Никто никого не назвал "земляным червем", не плеснул из стакана воду в лицо собеседницы. Это был разговор двух очень разных людей, в первую очередь, интеллектуально", – начал Владимир Полупанов.

Некоторые считают музыкантов соперниками, ведь они очень нелестно высказались друг против друга. Они, действительно, пришли на сцену из двух разных миров.

"Необразованная, надменная от осознания собственной значимости Валя Карнавал ее раздражала по понятным причинам. Не знаю, как бы я реагировал на месте Долиной на это "дитя тик-тока". Она всего лишь "глупенькая девочка", как сама о себе поет в одноименной песне", – говорит музыкальный критик.

Эксперт уверяет, что карьера поющего тиктокера продлится не так долго, как ему самому этого хотелось бы. Ему даже стало обидно за бывшую Егора Крида.

"У Вали быстро закончится ее Карнавал. Она останется как старуха у разбитого корыта уже через 3-4 года. Такой ранний успех (в 19 лет!) – большое испытание. И в этом смысле мне Валю немного жаль, я ей сочувствую. Потому что ее ждет большой облом и, как следствие, затяжная депрессия", – сказал он.



По словам Владимира Полупанова, Лариса Долина неслучайно подняла эту тему снова. Как у любого думающего человека, ее беспокоит засилье невежества везде. Не только в поп-музыке. ​ ​

