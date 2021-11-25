Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества

Мария Шукшина резко ответила врачам, пригласившим ее в "красную зону", и была наказана.

Накануне Мария Шукшина вместе с другими известными антипрививочниками получила открытое письмо врачей с приглашением посетить больницы с ковидными отделениями и своими глазами посмотреть, что происходит, когда люди не хотят делать прививки.

Мария Шукшина не растерялась и в тот же день ответила медикам, опубликовав обращение в своем инстаграм-аккаунте. Женщина в свою очередь пригласила заваленных тяжелыми пациентами медиков в "зеленую зону" – туда, где царит здоровый образ жизни и нормальная психика. Однако соцсети не понравилось то, что делает актриса, и ее жестко наказали, посчитав некоторые слова враньем.

Теперь когда пользователи хотят подписаться на известную антипрививочницу в "Инстаграме", перед ними всплывает предупреждение о том, что ее аккаунт неоднократно размещал ложную информацию, которая проверялась специальными экспертами.

"Или нарушала нормы сообщества," – предупреждает соцсеть о владельце аккаунта.

Получив такое серьезное предупреждение, пользователи уже сами решают, стоит ли им знакомиться с контентом Шукшиной.

Как отметил StarHit, поводом для скандала с артисткой послужило ее отношение к вакцинации от коронавируса. Женщина уже не раз высказывалась против прививки, которая, по ее мнению, плохо исследована.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как отреагировал на обращение медиков единомышленник Марии Шукшиной – Юрий Лоза.