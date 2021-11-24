Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида

Среди известных личностей мнение Марии Шукшиной относительно вакцинации разделяют такие звезды, как Оскар Кучера, Катя Лель, Егор Бероев, Юрий Лоза и другие, а также ряд политиков. Все эти люди так или иначе оказывают влияние на общественное сознание. Чтобы это влияние было максимально положительным в вопросе вакцинации, врачи пригласили их посетить "красную зону" и посмотреть на муки умирающих от ковида.
Как сообщил RT, группа медиков, занятых спасением ковидных больных, написала открытое письмо всем противникам прививок. В обращении врачи признались, что лишнего времени у них сейчас совсем нет, однако они готовы его найти, чтобы постараться изменить мнение знаменитых антипрививочников.
Медики предположили, что после посещения переполненных пациентами ковидных отделений, реанимаций и моргов знаменитости, влияющие на общественное сознание, изменят собственную позицию. В результате больше россиян сделают прививку и меньше смертей принесет коварный вирус.
Всего письмо подписало 11 медиков, среди которых руководители крупнейших больниц, в том числе главврач Коммунарки Денис Проценко. Документ попал в распоряжение "РИА Новости".
Как адресаты письма отреагировали на данное обращение, пока неизвестно. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Марию Шукшину жестко припечатали после слов о QR-кодах.