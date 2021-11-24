"Врачи заинтересованы": антипрививочник Лоза обвинил медиков в желании заразить его коронавирусом

Юрий Лоза эмоционально отреагировал на предложение врачей посетить "красную зону".

Музыкант заявил, что не собирается приходить в столь опасное место и не понимает, зачем главврачи отправили письмо с приглашением противников вакцинации в морги и ковидные госпитали. Исполнитель отметил, что в клинике может заразиться внутрибольничной инфекцией.

Юрий Лоза сообщил. что недавно перенес вирусный бронхит и не понаслышке знает, что болеть – это плохо. По его словам, отправлять его, здорового человека, в больницу – значит, заразить. Певец уверен, что люди болеют одинаково вне зависимости от наличия прививки от коронавируса, а врачи "красной зоны", по его мнению, "заинтересованы в доплатах".

Юрий Лоза заявил, что не собирается разговаривать с заинтересованными лицами, а прислушивается к незаинтересованным, которые не связаны какими-либо обязательствами и не имеют выгоды от того, что говорят. Артист добавил, что таковыми считает медиков, не связанных с российской фарминдустрией.

Напомним, ранее 11 главврачей отечественных больниц пригласили антипрививочников побывать в ковидных отделениях. В частности, они обратились к Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Марии Шукшиной и Юрию Лозе. Кремль одобрил такую инициативу.