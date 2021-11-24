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Шоу-бизнес
Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова

Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова

В жизни 45-летнего Николая Баскова было большое количество бурных романов, однако заветную печать в его паспорте сумела поставить только одна женщина. В свое время Светлана Шпигель не только стала женой "Золотого голоса России", но и родила певцу его единственного сына
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Николай Басков познакомился со Светланой Шпигель благодаря ее отцу – главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю. Именно он был первым продюсером певца, а в 2001 году, когда Николай и Светлана поженились, стал еще и его тестем.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Родителями супруги стали только через пять лет после свадьбы – в 2006 году у пары родился сын Бронислав. Однако вскоре после его появления на свет отношения в семье стали стремительно ухудшаться. Басков активно занимался карьерой и уделял мало времени семья из-за частых гастролей – предполагается, что это стало главной причиной расставания. В 2007 году Светлана развелась со знаменитым мужем, а после оборвала с ним общение.

После развода родителей Бронислав, которому при рождении была дана двойная фамилия, сохранил только материнскую. Семья Шпигель полностью оградила мальчика от звездного отца. Кроме того, вскоре после расставания экс-супруга Баскова снова вышла замуж.

В 2011 году Светлана вышла замуж за украинского бизнесмена и близкого друга Виктора Януковича Вячеслава Соболева – на пышной свадьбе присутствовали даже звезды шоубизнеса. Через год после торжества у супругов родилась дочка Нина, а Бронислав официально стал сыном Соболева – мужчина усыновил мальчика. Однако спустя два года после появления на свет дочки супруги развелись: Вячеслав отказался от жены, обоих детей и с головой окунулся в политическую жизнь Украины.

После расставания со вторым избранником Светлана переехала в Израиль вместе с детьми. Экс-супруга Баскова до сих пор живет за границей, но иногда приезжает в столицу – известно, что семья Шпигель владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. Бывшая жена "Золотого голоса" умело скрывает детали своей личной жизнь и предпочитать находиться подальше от внимания общественности. Однако в прошлом году женщина появилась в столице на церемонии вручения детской премии "ТЭФИ" – Светлана поздравляла победителей со сцены и отдавала им награды.

Весной этого года о семье Шпигель активно заговорили в Сети. Дело в том, что бывшего тестя Баскова, Бориса Шпигеля, задержали в московском аэропорту по подозрению в передаче взятки Ивану Белозерцеву – губернатору Пензенской области. Стражи порядка пришли с обыском не только к Шпигелю, но и к его дочери. У Светланы забрали единственное, что осталось от прославленного экс-супруга – дорогие украшения, подаренные им. Бывшего тестя певца оставили в СИЗО до конца февраля 2022 года.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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