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Шоу-бизнес
Потеряла мужа и переживает за сына: как живет и выглядит мать Николая Баскова

Потеряла мужа и переживает за сына: как живет и выглядит мать Николая Баскова

Родительница сыграла важную роль в карьере своего звездного сына
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На сегодняшний день 66-летняя Елена Баскова является буквально главной женщиной в жизни своего известного на всю страну сына. Мать певца с самого детства опекает любимого наследника и по сей день остается его поддержкой.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Елена Николаевна родилась в семье военного, и всегда гордилась своим отцом – именно в честь него она назвала своего знаменитого сына. В детства мама певца увлекалась творчеством, однако в итоге получила педагогическое образование. А сразу после института женщина познакомилась с Виктором Басковым, который тогда был студентом военной академии. Пара быстро поженилась и переехала в подмосковную Балашиху – так в декабре 1976 года на свет появился единственный сын супругов Николай.

Артист жил в семье, где было много любви – его родители за всю совместную жизнь поссорились всего несколько раз. После каждого крупного конфликта супруг дарил Елене Николаевне кольцо – так в ее коллекции появились шесть украшений. Своего сына Баскова тоже старалась растить в гармонии и во всем помогать.

Сначала мать будущего артиста отдала сына в музыкальную школу – мечтала, чтобы он стал пианистом. Однако позже стало ясно, что мальчик обладает задатками артиста. Так Елена Николаевна не только разглядела в сыне талант, но и помогла его развить.

В жизни Басковой не было особенных карьерных достижений, но именно благодаря ей любимец публики Николай стал таким, каким его все знают. Женщина посвятила всю себя семье и сыну: преумножила его таланты с помощью кружков, одарила его отменным чувством юмора и, самое главное, правильно воспитала.

По сей день Елена Николаевна с трепетом относится к сыну, по-настоящему любит его творчество и волнуется перед каждым его концертом. Мать певца положительно отзывается даже о раскритикованной песне сына "Ибица", которую он исполнил вместе с Киркоровым – женщина считает ее заводной.

Мама артиста старается поддерживать отношения не только с сыном, но и с внуком Брониславом, которого ей подарила бывшая супруга певца Светлана Шпигель. Несмотря на то, что Басков не общается с наследником, а мальчик преимущественно живет за границей вместе с матерью, Баскова держит с ним связь.

Не так давно в жизни семье случилась трагедия: в июне 2019 года скончался любимый супруг Елены Николаевны, с которым прожила вместе более 40 лет. Эту потерю мать артиста, как и он сам, пережили очень тяжело. А на днях в семью пришла еще одна беда – вскоре после юбилея сына Баскову госпитализировали с коронавирусом.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
28 октября 2021, 15:09 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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