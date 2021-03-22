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Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой

Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой

Накануне стало известно, что правоохранители задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Политика подозревают в коррупции, также в деле оказался замешен предприниматель и бывший зять Николая Баскова Борис Шпигель.
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Подозреваемые уже задержаны, им предъявлено обвинение по нескольким частям статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Полиция доставила в изолятор всех фигурантов дела, а именно губернатора, Бориса Шпигеля, его супругу Светлану и еще нескольких человек.

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Бывшего зятя Николая Баскова приняли в московском аэропорту, куда он прилетел из Израиля. По данным "Московского комсомольца", предприниматель проходил там лечение и никак не ожидал встречи с сотрудниками правоохранительных органов прямо на выходе из воздушной гавани.

По данным Следственного комитета, с января по сентябрь 2020 года Борис Шпигель через посредников передал Ивану Белозерцеву взятки на общую сумму в 31 миллион рублей. Якобы данные средства должны были дать фармкомпании БИОТЭК, которая принадлежит предпринимателю, преимущество при заключении госконтрактов.

Впрочем, Борис Шпигель все обвинения отрицает. По данным "Московского комсомольца", бизнесмен плохо себя чувствует, ему непросто находиться в камере по состоянию здоровья. В изолятор временного содержания уже несколько раз вызывали скорую помощь. Подозреваемый настроен пессимистично, он не уверен, что выживет в подобных условиях, так как тяжело болен и даже не может спать без специального аппарата для дыхания.

Напомним, Борис Шпигель – отец Светланы, бывшей супруги Николая Баскова. Пара поженилась в 2001 году, но рассталась в 2008-м. По слухам, именно предпринимателю артист обязан карьерой в шоу-бизнесе.

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 16:39 Источник: Следственный комитет РФ ✓ Надежный источник
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По Шпигелю давно зона плачет.
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