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Шоу-бизнес
Бывшую жену Николая Баскова лишили самого дорогого

Бывшую жену Николая Баскова лишили самого дорогого

Экс-супругу Николая Баскова втянули в грязный скандал из-за ее отца, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк". Бориса Шпигеля. Стражи порядка изъяли у женщины подаренные певцом дорогие украшения.
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Родителя Светланы Шпигель заподозрили в даче взятки экс-губернатору Пензенской области и арестовали. Из-за этого у бывшего тестя звезды российской эстрады резко ухудшилось здоровье, его наблюдают медики.

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Сюжеты Звездные скандалы

Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

У предпринимателя провели обыски и отобрали коллекцию старинных книг. Более того, следователи побывали и в доме его дочери, забрав у нее самое дорогое сердцу, что осталось от артиста – украшения.

Борис Шпигель возмущен произошедшим. Он не понимает, почему его наследницу втянули в громкое дело, касающееся только его и лишили личных вещей.

Светлана Шпигель и Николай Басков сыграли свадьбу в 2001 году. Пара прожила вместе чуть больше пяти лет. По слухам, именно отцу своей избранницы артист обязан карьерой в шоу-бизнесе.

У бывших супругов подрастает сын Бронислав. Сейчас между экс-возлюбленными довольно прохладные отношения. Исполнителю запретили общаться с ребенком.

Как писали "Дни.ру", Николая Баскову приписывали множество романов со звездами российского шоу-бизнеса. Сейчас певец находится в статусе завидного жениха. Свободно ли его сердце – неизвестно, поскольку он не любит распространяться о личной жизни.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 10:44 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

комментарии

Ответить:

Ника
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О!!! Бронислав!!!
Гость661613
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НУ все, хана, бывшая женушка Баскова лишена привычной богатой жизни... Хотя сбережений, видимо, хватит до конца жизни...
Гость670794
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По делам их. Еще бы все конфисковать и упечь за решетку всех лет по 20 им
1

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