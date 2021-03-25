Бывшую жену Николая Баскова лишили самого дорогого

Родителя Светланы Шпигель заподозрили в даче взятки экс-губернатору Пензенской области и арестовали. Из-за этого у бывшего тестя звезды российской эстрады резко ухудшилось здоровье, его наблюдают медики.
У предпринимателя провели обыски и отобрали коллекцию старинных книг. Более того, следователи побывали и в доме его дочери, забрав у нее самое дорогое сердцу, что осталось от артиста – украшения.
Борис Шпигель возмущен произошедшим. Он не понимает, почему его наследницу втянули в громкое дело, касающееся только его и лишили личных вещей.
Светлана Шпигель и Николай Басков сыграли свадьбу в 2001 году. Пара прожила вместе чуть больше пяти лет. По слухам, именно отцу своей избранницы артист обязан карьерой в шоу-бизнесе.
У бывших супругов подрастает сын Бронислав. Сейчас между экс-возлюбленными довольно прохладные отношения. Исполнителю запретили общаться с ребенком.
Как писали "Дни.ру", Николая Баскову приписывали множество романов со звездами российского шоу-бизнеса. Сейчас певец находится в статусе завидного жениха. Свободно ли его сердце – неизвестно, поскольку он не любит распространяться о личной жизни.
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