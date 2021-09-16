Басков и Лорак блистали на праздновании 26-летия "Русского Радио"

Долгожданное мероприятие наконец состоялось.

Накануне "Русское Радио" отметило 26-й день рождения. Праздник затеяли спустя полтора месяца после официальной даты. На самом деле вещание любимой многими радиостанции началось 2 августа, но собрать всех друзей "Русского радио" летом практически невозможно – артисты, партнеры и журналисты в это время года в Москве отсутствуют.

Наконец в Shore House состоялся долгожданный праздник. Поздравить "Русское радио" приехали многие отечественные знаменитости. Гостями вечера были певицы Анна Плетнева и Юлия Савичева, светская львица Анна Калашникова, а также вокалистки Ирина Дубцова, Анна Семенович и Диана Гурцкая.

Некоторые знаменитости подготовили для виновника торжества музыкальные поздравления. В этот вечер на сцене блистали: "золотой голос России" Николай Басков, певицы Слава и Ани Лорак. Свои композиции присутствующим подарили: Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Дима Билан, Денис Клявер и Юрий Киселев, более известный под псевдонимом ЮрКисс.

В качестве ведущих на праздничном мероприятии выступили Дмитрий Оленин, Максим Привалов, Юлия Барановская и Макс Орлов. В рамках вечера гостям представили новый радиосезон, который обещает быть насыщенным. Поклонников "Русского радио" ожидают новые игры, шоу и самые лучшие композиции.