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Шоу-бизнес
Басков и Киркоров угодили в грязный гей-скандал: Слишком нежная дружба

Басков и Киркоров угодили в грязный гей-скандал: Слишком нежная дружба

Время идет, а любовные пристрастия знаменитостей не дают спокойно спать публике. На этот раз журналисты составили целый список артистов, ориентация которых якобы вызывает некоторые сомнения.
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Казалось бы, все статьи на эту тему уже написаны, слова сказаны, но новые заголовки все равно появляются практически ежедневно. На этот раз журналисты снова решили поднять этот горячий спор. В их списке оказалось много публичных личностей.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Первое бросающееся в глаза имя – Филипп Киркоров. О любовных похождениях завидного холостяка неизвестно практически ничего с момента развода с Аллой Пугачевой. Детей артисту родила суррогатная мать, что он не скрывает, а позднее в его окружении стали замечать в основном мужчин. Слухи стали еще более яркими после того, как певец стал выходить в свет вместе с бывшим любовником Ольги Бузовой, Давидом Манукяном. Однако значит ли все это что-то серьезное – остается только гадать.

Разговоры вокруг Николая Баскова удивительным образом сводятся к двум вещам. Некоторые обвиняют его в излишнем внимании к разным женщинам, другие же пытаются уличить в романах с мужчинами. Многим не дает покоя "слишком нежная дружба" знаменитости с Филиппом Бедросовичем. При этом сам исполнитель утверждает, что очень любит дам и все еще ждет ту самую.

В список, составленный журналистами, попал и Сергей Лазарев, и Дима Билан, И Митя Фомин, и Максим Аверин, и Николай Цискаридзе. Все артисты реагируют на ситуацию по-разному. Кто-то просто отказывается комментировать происходящее, другие же активно шутят на предоставленную тему.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 09:38 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
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"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

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