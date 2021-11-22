Басков и Киркоров угодили в грязный гей-скандал: Слишком нежная дружба

Время идет, а любовные пристрастия знаменитостей не дают спокойно спать публике. На этот раз журналисты составили целый список артистов, ориентация которых якобы вызывает некоторые сомнения.

Казалось бы, все статьи на эту тему уже написаны, слова сказаны, но новые заголовки все равно появляются практически ежедневно. На этот раз журналисты снова решили поднять этот горячий спор. В их списке оказалось много публичных личностей.

Первое бросающееся в глаза имя – Филипп Киркоров. О любовных похождениях завидного холостяка неизвестно практически ничего с момента развода с Аллой Пугачевой. Детей артисту родила суррогатная мать, что он не скрывает, а позднее в его окружении стали замечать в основном мужчин. Слухи стали еще более яркими после того, как певец стал выходить в свет вместе с бывшим любовником Ольги Бузовой, Давидом Манукяном. Однако значит ли все это что-то серьезное – остается только гадать.

Разговоры вокруг Николая Баскова удивительным образом сводятся к двум вещам. Некоторые обвиняют его в излишнем внимании к разным женщинам, другие же пытаются уличить в романах с мужчинами. Многим не дает покоя "слишком нежная дружба" знаменитости с Филиппом Бедросовичем. При этом сам исполнитель утверждает, что очень любит дам и все еще ждет ту самую.

В список, составленный журналистами, попал и Сергей Лазарев, и Дима Билан, И Митя Фомин, и Максим Аверин, и Николай Цискаридзе. Все артисты реагируют на ситуацию по-разному. Кто-то просто отказывается комментировать происходящее, другие же активно шутят на предоставленную тему.

