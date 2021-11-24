Переехала в США, отвернулась от отца и проигнорировала рождение брата: как живет единственная дочь Петросяна

Дочь Евгения Петросяна не смогла принять его новую возлюбленную возлюбленную отца и простить ему предательство Елены Степаненко

Единственная дочь Евгения Петросяна Викторина появилась на свет в его браке с первой женой. Мать наследницы артиста скончалась в аварии вскоре после рождения дочери. В Сети про родительницу Викторины Петросянц (Петросянц – настоящая фамилия Петросяна) практически нет информации – общественности даже неизвестно ее имя.

Несколько лет назад появились слухи, что женщина родилась в семье актера Владимира Кригера и приходилась родной сестрой балерине Викторине Кригер. Однако позже стало известно, что с семьей Кригер наследницу артиста связывает только то, что ее бабушка, как и Викторина Кригер, была замужем за советским театральным администратором Ильей Шлуглейтом. Актриса Центрального академического театра Российской армии Мария Скуратова, племянница Ильи Шлуглейта, рассказывала, что наследница Петросяна приходится ее дяде внучкой.

Так или иначе, рано потерявшая мать Викторина долгое время была со знаменитым отцом в теплых отношениях. Несмотря на занятость, комик старался уделять дочери как можно больше времени и даже брал ее с собой на выступления.

Наследница артиста, выросшая в атмосфере творчества, с детства мечтала стать балериной и грезила о профессии артиста. Однако жизнь распорядилась иначе: кроме того, что против такой карьеры для дочери выступал прославленный отец, девушке не удалось попасть в балетную школу при Большом театре из-за состояния здоровья. Так она поступила в МГУ на исторический факультет, а после учебы занялась организацией выставок в столице.

Вскоре после получения диплома Викторина Петросянц встретила будущего супруга, вышла замуж и переехала в Нью-Йорк вместе с избранником. Там у пары родились двое сыновей: Андрей и Марк. Уже в детстве мальчики проявляли тягу к творчеству, которую родители поощряли.

Семья до сих пор живет в США. Там Викторина Петросянц открыла бизнес вместе с мужем – супруги владеют компанией по изготовлению елочных игрушек. Кроме того, наследница комика работает кинопродюсером и снимает документальные фильмы. Ее сыновья Викторины выросли настоящими американцами, однако оба знают о своих корнях и уважают русскую культуру. А в прошлом году 53-летняя Викторина стала бабушкой – один из наследников подарил ей внука.

Не так давно в отношениях между Петросяном и его дочерью, которые всегда общались тепло, начались проблемы. Все дело в том, что наследница комика была очень близка с его бывшей женой Еленой Степаненко, которая практически заменила ей маму. Поэтому развод отца с мачехой и его свадьба с молодой помощницей не вызвали у Викторины положительных эмоций. Женщина встала на сторону Елены Степаненко и даже поселилась у нее во время своего приезда в Москву, отказавшись встречаться с отцом. Кроме того, Викторина не поздравила родителя и его молодую супругу с рождением сына.