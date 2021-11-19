"Мне не 60": Растолстевшую жену Петросяна записали в старухи

Создатель "Кривого зеркала" ловко поменял преданную спутницу жизни на молоденькую помощницу. Ассистенка Татьяна Брухунова стала женой Евгения Петросяна, несмотря на большую разницу в возрасте. Сейчас комику 76 лет, а его избраннице всего 32 года — годится даже во внучки. Однако юной девицей мадам при этом не выглядит, как бы ни пыталась наряжаться в модную одежду.
Татьяна Брухунова регулярно публикует фотографии в "Инстаграм" и грозно блокирует комментаторов, которые недовольны ее внешностью и богатым гардеробом. Даже на малейшие замечания подписчиков она реагирует резко, желая лицезреть только хвалебные комплименты.
Недавно женщина наткнулась на комментарий, судя по которому ее давно записали в старухи. "Образ молодит, в тренде все", — многозначительно обратились к именитой даме. Супруга Евгения Петросяна отреагировала язвительно. "Мне 32, а не 60. Если вдруг Вы не в курсе", — выразилась Татьяна Брухунова.
Отвечая на вопросы фанатов, жена юмориста призналась, что накопила пять лишних килограммов. По фотографиям в блоге видно, что худоба звезды рассеялась как дым. Тем не менее Татьяна Брухунова умело прячет мясистые бока под черной одеждой, оставаясь привлекательной для Евгения Петросяна.