На Новодевичьем кладбище отказались похоронить молодую жену Петросяна

Про мать Викторины, единственной дочери Евгения Петросяна, известно мало. Если верить тиражируемым в интернете данным, первая жена юмориста умерла молодой и приходилась родной сестрой балерине Викторины Кригер. Но в реальности все совсем не так.

У заслуженной артистки Советского Союза Викторины Кригер никогда не было родных сестер. Ни младшей, ни старшей. Единственное, что связывало балерину с матерью Викторины Петросянц (так на самом деле звучит фамилия) – муж, Илья Миронович Шлуглейт (директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, распорядитель Ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева).

Викторина Кригер была первой женой Ильи Шлуглейта. А вот второй его супругой стала будущая бабушка Викторины Петросянц, молодая артистка театра Станиславского.

И Викторина Кригер, и ее бывший муж Илья Шлуглейт похоронены вместе на престижном Новодевичьем кладбище – их захоронения легко найти недалеко от центральной аллеи. А вот могилы матери Викторины Петросянц и первой жены Евгения Петросяна, умершей якобы в молодом возрасте, здесь нет. Что, конечно, кажется странным и лишний раз подтверждает факт отсутствия какого-либо родства. Ведь, казалось бы, возле Викторины Кригер было бы логично похоронить младшую сестру (ту самую первую жену Евгения Петросяна), а не бывшего мужа...

Ответ на эту загадку может знать 86-летняя Мария Морицевна Скуратова, старейшая актриса Центрального академического театра Российской армии. "Мой дядя – Илья Миронович Шлуглейт, – рассказала она "Дни.ру". – А Викторина Петросянц – внучка моего дяди". Но сегодня Скуратова не общается с племянницей, и это кажется очень странным, ведь у живущей в Америке Викторины в России нет других родственников, кроме Евгения Петросяна.

По какой-то неведомой причине Викторина Петросянц тщательно скрывает правду о родной матери, скрывает ее имя и потворствует слухам, что-де состоит близком родстве с балериной Викториной Кригер. Возникает логичный вопрос, знает ли Викторина в принципе имя своей матери, или в метрике дочери Петросяна стоит прочерк?..