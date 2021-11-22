Запустивший себя Петросян пожаловался на жизнь: Сижу без концертов

Казалось бы, жизни артиста можно только позавидовать. Евгений Петросян женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила ему сына. Да и выглядеть юморист стал лучше, чем прежде: будто скинул лет 15.
Однако последняя публикация звезды в "Инстаграм" озадачила россиян. Дело в том, что на фото он выглядит неухоженным. Лицо юмориста покрывает седая щетина. Сам юморист признался, что устал сидеть в изоляции. В связи с пандемией у него пока нет выступлений. Видимо, все свое время Евгений Петросян проводит с семьей.
В кадре юморист печально улыбается. "Сижу небритый, без концертов, без общения со зрителями", – отметил он. При этом Евгений Петросян добавил, что не теряет надежды на встречу с ними.
Поклонники высказали знаменитость слова поддержки. Они тоже заявили, что ждут встречи с юмористом. Некоторые посчитали, что небритость к лицу артисту. Россияне предложили Евгению Петросяну воспользоваться вынужденной паузой и отдохнуть от работы.
Напомним, артист и его помощница связали себя узами брака два года назад после нескольких лет тайного романа. Но и после свадьбы супруги не афишировали своих чувств. Позже Евгений Петросян обнародовал снимок своего маленького сына Вагана. Ранее психолог Наталья Панфилова сделала тревожный прогноз о браке звезды.