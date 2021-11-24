Валерий Борисович Гаркалин актер

Валерий Гаркалин – советский и российский актер театра и кино, народный артист России (2008), профессор РИТИ. В 1978 году окончил Музыкальное училище Гнесиных (факультет кукольного искусства. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. На сцене с успехом играл в различных жанрах – в классике, мюзикле, авангардных постановках.

Был актером Театра сатиры до 2001 года, затем выступал в антрепризных постановках. С 2007 года – актер Московского театра имени А. С. Пушкина.

Звездным часом в кинематографе стала комедия "Ширли-мырли" (1995), где Гаркалин сыграл сразу трех братьев-близнецов Шниперсонов-Кроликовых-Алмазовых (плюс негра-стюарда Патрика Кроликоу).

7 июня 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенес тяжелый инфаркт, затем в ноябре 2008 года у него произошел повторный инфаркт.

Умер 20 ноября 2021 года в результате коронавируса. Похоронен на Миусском кладбище.