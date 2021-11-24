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Валерий Борисович Гаркалин

актер
Валерий Борисович Гаркалин
  • Дата рождения: 11 апреля 1954
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Вдовец. Жена Екатерина Гаркалина скончалась в 2009 году.
  • Дети: Дочь Ника. Занимается театральным продюсированием.

Валерий Гаркалин – советский и российский актер театра и кино, народный артист России (2008), профессор РИТИ. В 1978 году окончил Музыкальное училище Гнесиных (факультет кукольного искусства. В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. На сцене с успехом играл в различных жанрах – в классике, мюзикле, авангардных постановках.

Был актером Театра сатиры до 2001 года, затем выступал в антрепризных постановках. С 2007 года – актер Московского театра имени А. С. Пушкина.

Звездным часом в кинематографе стала комедия "Ширли-мырли" (1995), где Гаркалин сыграл сразу трех братьев-близнецов Шниперсонов-Кроликовых-Алмазовых (плюс негра-стюарда Патрика Кроликоу).

7 июня 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенес тяжелый инфаркт, затем в ноябре 2008 года у него произошел повторный инфаркт.

Умер 20 ноября 2021 года в результате коронавируса. Похоронен на Миусском кладбище.

Гаркалин не сумел сохранить жизнь спасавшей его от смерти жены

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Одиночество до и после смерти: могила Гаркалина превратилась в груду мусора

Одиночество до и после смерти: могила Гаркалина превратилась в груду мусора
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Как провел последние дни затворник Гаркалин

Как провел последние дни затворник Гаркалин
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Она сгорела от рака, а он 12 лет прожил вдовцом, больше не женившись: единственная любовь Гаркалина

Она сгорела от рака, а он 12 лет прожил вдовцом, больше не женившись: единственная любовь Гаркалина
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"Обидно становится": Оболгавшую покойника Гузееву не могут найти даже близкие
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"Излишне говорливая баба": лгунью Гузееву припечатали за слова о мертвом Гаркалине

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Оболгавшей покойного Гаркалина Гузеевой грозит тюрьма
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