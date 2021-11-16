"Чокнулась старушка": Признавшей россиян врагами Васильевой дали под дых

Знаменитые артисты Татьяна Васильева и Станислав Садальский открыто конфликтуют и недолюбливают друг друга. Периодически они обмениваются колкостями и впутывают народ в свои разногласия.
Недавно Станислав Садальский разместил в "Инстаграм" отрывок из передачи, где Татьяна Васильева злобно высказывается о непривитых россиянах. "Я обвиняю тех, кто не вакцинировался. Это мои враги!" — заявила знаменитость. Актриса объявила войну своим идейным противникам и призвала применять против них очень серьезные меры.
Стас Садальский посчитал коллегу продажной и решил узнать мнение своих подписчиков. Татьяна Васильева показалась публике нездоровой и несущей бред. Народ не стал ходить вокруг да около, а дал под дых 74-летней артистке — посыпались оскорбления.
"Бес в ней властвует, и это печально", "У нее помутнение рассудка. И такая агрессия!", "Точно бесноватая", "Она совсем на старости лет спятила или деньги хорошие заплатили", "Чокнулась старушка", "Она уже из ума выжила", "Уродство души", — разнесли звезду пользователи Сети.
Напомним, Татьяна Васильева полагает, что Станислав Садальский предал профессию и лишь распускает сплетни. Между тем актер сравнил негатив в свой адрес с "надписями на сортире".