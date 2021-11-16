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Шоу-бизнес
"Чокнулась старушка": Признавшей россиян врагами Васильевой дали под дых

"Чокнулась старушка": Признавшей россиян врагами Васильевой дали под дых

Актер Станислав Садальский показал истеричную выходку своей коллеги. Татьяна Васильева нарвалась на грубости.
прочитано 296 раз

Знаменитые артисты Татьяна Васильева и Станислав Садальский открыто конфликтуют и недолюбливают друг друга. Периодически они обмениваются колкостями и впутывают народ в свои разногласия.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Недавно Станислав Садальский разместил в "Инстаграм" отрывок из передачи, где Татьяна Васильева злобно высказывается о непривитых россиянах. "Я обвиняю тех, кто не вакцинировался. Это мои враги!" — заявила знаменитость. Актриса объявила войну своим идейным противникам и призвала применять против них очень серьезные меры.

Стас Садальский посчитал коллегу продажной и решил узнать мнение своих подписчиков. Татьяна Васильева показалась публике нездоровой и несущей бред. Народ не стал ходить вокруг да около, а дал под дых 74-летней артистке — посыпались оскорбления.

"Бес в ней властвует, и это печально", "У нее помутнение рассудка. И такая агрессия!", "Точно бесноватая", "Она совсем на старости лет спятила или деньги хорошие заплатили", "Чокнулась старушка", "Она уже из ума выжила", "Уродство души", — разнесли звезду пользователи Сети.

Напомним, Татьяна Васильева полагает, что Станислав Садальский предал профессию и лишь распускает сплетни. Между тем актер сравнил негатив в свой адрес с "надписями на сортире".


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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 12:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость894922
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Как уже задолбал этот Садальский, старый маразматик, фууу
Гость894631
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А в чём Васильева не права????
Гость893648
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то они живут вместе, то ненавидят друг друга в открытую..как некрасиво...
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