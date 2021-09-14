74-летняя Татьяна Васильева рассказала о совращении школьника

Кто круче – Путин или Навальный? Такой вопрос возникал в головах у многих людей. Но неправильный ответ может привести порой к печальным последствиям. Как героев спектакля "Бешеный хворост", премьерой которого очередной сезон открыла столичная "Школа современной пьесы".

Само название этого театра предполагает постоянный поиск тех самых новых форм, о которых мечтал еще Антон Чехов в "Чайке". И "Школе современной пьесы" вот уже 32 года удается оставаться в авангарде всего самого смелого, яркого и интересного, что идет на столичных подмостках. Чтобы не покрыться нафталином и пылью, как иные московские театры, здесь уже много лет проходит конкурс "Действующие лица", где авторы предлагают свежие пьесы.

Среди них оказался и "Бешеный хворост" Олега Маслова. В 2021 году эта его дебютная пьеса вошла шорт-лист фестиваля молодых драматургов "Любимовка". И привлекла внимание худрука "Школы современной пьесы" Иосифа Райхельгауза уже на стадии читки. Профессиональное чутье его не подвело – в итоге получился спектакль, который, несомненно, станет одним из самых кассовых и популярных в театре.

Это едкая сатира, доведенная до абсурда, маразма и гротеска. Впрочем, как и сама наша жизнь.

В губернаторском лицее для одаренных детей имени Сергия Радонежского (уже смешно) случилось ЧП – ученика десятого класса задержали на несогласованном с властью митинге оппозиции. Разумеется, это пятно на безупречной репутации элитного учебного заведения, куда даже с деньгами связями не каждого берут. Раковая опухоль, которую надо удалить, как полагает директор лицея Зинаида Петровна. Иначе не видать ей министерского, хотя и областного уровня, кресла через год. Есть только одна загвоздка – ученик на митинге был с товарищем, и есть всего несколько часов, чтобы выяснить, с кем именно. Можно объяснять, пугать, стыдить, бить, угрожать, давить на жалость, кричать, предлагать миллион, дарить "Айфон", шантажировать, травить газовым баллончиком и даже заставлять учительницу совратить школьника, чтобы он выдал товарища. Правда, в это время вскроются такие вещи уже о жизни самих преподавателей и директора, что проступок (или смелый гражданский поступок?!) старшеклассника окажется ерундой.

Многим этот спектакль напомнит по духу советский художественный фильм 1988 года Эльдара Рязанова по одноименной пьесе Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна". Правда, тут герои поменялись местами – время за окном поменялось! И теперь циничными негодяями, лицемерами и подлецами оказываются уже не ученики, а учителя.

Они воспитывают детей в духе православия, патриотизма, любви к президенту и его – единственно верному! – курсу. А иначе ведь не видать милостей от губернатора, да и черный нал в кассе у кабинета директора не появится без ярой любви к родине и власти.

Директора по имени Зинаида Петровна на премьере играла Татьяна Васильева (в другом составе – Татьяна Веденеева). И она, без преувеличения, являет тут всю мощь своего огромного комедийного таланта и русской психологической театральной школы. Ею хочется любоваться каждую минуту. Ведь манера игры, интонации, мимика, жесты в этом спектакле – высший пилотаж актерской профессии. Во многом именно благодаря Васильевой зал полтора часа просто лежит от хохота под стульями. Филигранная работа!

Разумеется, партнерство с Васильевой – это лучшая школа для Рузиля Минекаева, который учится только на третьем курсе (актерская группа режиссерского факультета ГИТИСа, курс Иосифа Райхельгауза), но в этом спектакле уже играет главную роль. Причем роль сложная – надо не только помочиться в цветок ненавистного директора, но появиться перед зрителями без трусов и сыграть секс со своей же учительницей.

Да-да, в этой элитной школе интимная близость учителей с учениками – не редкость. Да и вообще если поглубже копнуть, то вскроется такая гадость! Чего только стоит надувной храм по цене двух кирпичных, в возведении которого участвовала директор и получила свою долю и фальсификации на выборах с отличными показателями явки. А когда у одинокой Зинаиды Петровны из сейфа вместе с грамотами и дипломами выпадают пачки денег, вставная челюсть и огромный фаллоимитатор, зал просто падает от переходящего уже в истерику смеха.

Интересно, что играют актеры между двух трибун зрительских кресел – из декораций разве что окно с видеопроекцией на милый провинциальный городок. Собственно, для рассказа этой истории ничего другого не надо, так острее и глубже кажется все происходящее. Актеры играют, сидя радом со зрителями, привычных для театра границ и четвертой стены тут нет. В итоге придуманная Олегом Масловым и поставленная Иосифом Райхельгаузом история кажется почти документальной. Она – про каждого из нас. Про малую и большую ложь. Про пороки и мерзость внутри.

...На поклонах после премьеры зрители кричали "Спасибо за смелость!" Действительность, этот спектакль – сильное гражданское высказывание, зубодробительное и острое. Как и хит прошлого сезона – "Задняя часть слона". Получилась эдакая дилогия о временах и нравах.

Даже страшно становится за бюджетный театр и его руководителя.

Как и за героя спектакля, который в споре о большей крутизне Путина или Навального смог не потерять своего лица и не поступиться убеждениями ради каких-то благ.