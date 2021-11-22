"Мамина копия": Арзамасова впервые показала лицо своего малыша

Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста и продюсера Илью Авербуха в конце прошлого года. Спустя некоторое время после бракосочетания счастливые молодожены сообщили, что ожидают пополнения в семействе. В августе актриса родила сына. Мальчика назвали Львом.
Звезда сериала "Папины дочки" сразу начала публиковать снимки с малышом в "Инстаграм", однако до недавнего времени скрывала лицо наследника. В понедельник, 22 ноября, Елизавета опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором запечатлен трехмесячный Лев.
Поклонники смоли рассмотреть внешность ребенка. Они пришли к выводу, что мальчик очень похож на свою родительницу. "Чудесная мамина копия", "Очень похож на маму", "Чудо маленькое", "Сладкий малыш", "Какой милашка", – прокомментировали публикацию артистки подписчики.
Ранее Елизавета Арзамасова заговорила о втором ребенке. Актриса призналась, что уже скучает по тому времени, когда была беременной. Она намекнула, что в будущем обзаведется еще одним наследником. Интернет-пользователи поддержали мечтающую о большой семье артистку. Они отметили, что беременность ей к лицу.