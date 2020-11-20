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Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова
20 ноября – важная дата в истории. В этот день ровно 75 лет назад во Дворце юстиции города Нюрнберг начался открытый суд над руководителями Третьего рейха – так называемый "Нюрнбергский процесс". Именно это событие и стало основой пьесы Александра Звягинцева, которую во МХАТе им. Горького поставила литовский режиссер Грета Шушчевичуте.
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316 дней заседаний, более сорока томов стенограмм и доказательств, вынесение приговора международным военным трибунал – все это было документально описано в романе "И воздастся вам...". Она, в свою очередь, послужила источником для написания пьесы.

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Вспоминается и тяжелая картина 1961 года Стэнли Крамера "Нюрнбергский процесс", которая, как и этот спектакль, идет три часа. Там роль жены немецкого офицера играла Марлен Дитрих.

Марлен в исполнении Ирины Линдт появляется и в постановке Греты Шушчевичуте. И ее вставные музыкальные номера – безусловное украшение. Ведь каждый – маленький спектакль, оточенный до совершенства. С этого сезона Ирина – актриса Художественного театра, и сразу очень мощно заявила о себе.

Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова

Новый худрук театра Эдуард Бояков хорошо знает, что в России зритель идет на "актера", поэтому стал приглашать в спектакли звезд. Например, в "Нюрнбергском вальсе" роль переводчицы французской делегации княгини Ирина Гагариной досталось Елизавете Арзамасовой.

Ее персонаж – один из центральных в спектакле. Ведь параллельно с воссозданием суда международного военного трибунала в Нюрнберге разворачивается история любви людей из разных миров. Он – из Советского Союза, она – из Франции. Родные по языку, по крови люди, они принадлежат двум разным лагерям: он – сын бедняков, убежденный большевик, в годы войны – сотрудник военной контрразведки, она – дочь русских аристократов-эмигрантов, монархистка по убеждениям, носительница дореволюционной культуры. Их любовь невозможна, и поэтому вдвойне трагична.

Идиллические картины поцелуев на мосту героини Лизы с молодым красавцем (Анатолий Руденко) под Луной здесь сменяются картинами из зала суда, где нацисты откровенно глумятся над следствием и не признают своей вины. Как известно, некоторых трибунал оправдал, другие получили пожизненное заключение, третьи были приговорены к высшей мере наказания. И эта сцена в спектакле – одна из самых эмоционально мощных – Геринг, Кейтель, Гесс, Риббентроп и Кальтенбруннер проваливаются в дымящуюся топку преисподней под взгляды подростков, замученных в концентрационном лагере.

Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова

Режиссеру и сценографу (Дмитрий Разумов) удалось очень точно передать атмосферу, которая царила в 45-м в легендарном "Зале 600" – на сцене в деталях воссоздали зал судебных слушаний. Достоверность даже в деталях – микрофонах, наушниках для синхронного перевода.

Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова

В этом сезоне Художественный театр имени Горького представляет рекордное число премьер – более двадцати. Цель – кардинально освежить репертуар, чтобы было что называется, всем сестра по серьгам. А своей миссией новый худрук считает именно такие масштабные и впечатляющие исторические спектакли, поскольку так повелось со времени основания его – с премьеры "Царя Федора Иоановича". В итоге теперь здесь есть спектакли про премьер-министра Столыпина, композитора Дунаевского... А в ближайшее время зрители смогут увидеть на сцене и Сталина, и Есенина.

Автор: 20 ноября 2020, 16:57
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