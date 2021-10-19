Недавно родившая Арзамасова заговорила о втором ребенке

Всего два месяца назад Елизавета Арзамасова впервые стала мамой.

14 августа этого года у звезды сериала "Папины дочки" и ее супруга – хореографа-постановщика Ильи Авербуха родился сын. Счастливая артистка получает огромное удовольствие от материнства и, кажется, уже даже задумывается о втором наследнике.

Сегодня Елизавета Арзамасова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки с "беременной" фотосессии и призналась, что уже скучает по тому прекрасному состоянию.

"Надо будет как-нибудь повторить," – написала молодая мать с намеком на второго ребенка.



Поклонники активно поддержали артистку и отметили, что ей очень к лицу беременность да и мать из нее получилась прекрасная, поэтому повторить этот опыт определенно стоит. Кто-то из подписчиков также поинтересовался, знает ли Илья Авербух о желании супруги завести еще одного наследника, однако знаменитость оставила этот вопрос без ответа.

Напомним, что у супруга Арзамасовой уже есть сын от первого брака. Около 12 лет Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004-ом году у пары родился сын Мартин, который после развода родителей проживает с отцом. В конце прошлого года Авербух женился на Арзамасовой, а уже летом молодая жена подарила возлюбленному сына, которого назвали Львом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что ставшая матерью Елизавета Арзамасова вынуждена терпеть лишения.