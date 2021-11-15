"Я в шоке": народ не поверил показавшему маму Авербуху

Любящий сын с супругой и другие близкие люди именинницы в честь праздничного события собрались в одном из столичных ресторанов. Частью семейного праздника Илья Авербух поделился в своем инстаграм-аккаунте – на видео попала и сама виновница торжества.
Внешний вид родительницы хореографа-постановщика поразил народ, кто-то даже не поверил, что именинница действительно является мамой 47-летнего мужчины – уж слишком молодо и свежо выглядит Юлия Марковна. Сколько лет исполнилось родительнице, деликатный сын уточнять не стал.
Удивленные пользователи пожелали женщине всяческих благ и оставили множество комплиментов внешности именинницы.
"Мамочка-красавица у Вас!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Мама? Как-будто старшая сестра!!!", "Очаровательная и очень молодая мама", "Я думала, что Илья шуткой называет столь молодую женщину! И поверила в реальность только после просмотра комментарий! Я в шоке от молодости и красоты мамы Ильи!" – написали пораженные фолловеры.
Поклонники Ильи Авербуха также не упустили случая поблагодарить родительницу фигуриста за столь талантливого сына. А он в свою очередь поблагодарил фанатов за положительные отзывы к его новому спектаклю "Анна Каренина", завершение гастролей которого состоялось буквально накануне.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что стареющего Илью Авербуха тревожит судьба Елизаветы Арзамасовой и ее детей.