Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995-го в Москве.
Свою первую роль в кино получила в четыре года. Желание развиваться в актерской
сфере у девочки было невероятно сильным, и родители способствовали развитию навыков у дочери. Ее отдали в музыкальную студию
при ГИТИСе, а чуть позже семилетняя певица участвовала в конкурсе детских
талантов в Голливуде.
В кино Лизе попадались лишь эпизодические роли – например, в фильмах "Ковчег", "Линия защиты" и "Адвокат". В восемь лет она сыграла в мюзикле "Энни".
В 2005-м ей досталась роль Анастасии Романовой в постановке "Анастасия". Через два года Елизавета исполнила роль девочки-"Иисуса" в спектакле "Человек-подушка".
Популярность юной актрисе подарил сериал "Папины дочки", где она сыграла одну из дочерей Сергея Васнецова. Ситком обрел широкую известность, а образ всезнайки Галины Сергеевны стал ассоциироваться с артисткой. Со слов Арзамасовой, героиня сериала – полная ее противоположность.
30 января 2010-го артистка в свои 14 сыграла Джульетту в Московском театре имени Станиславского. Через три года – главных героев в спектаклях "Заговор по-английски" и "Блэз".
Артистка пробовала себя в озвучивании. Лиза подарила голос принцессе Мериде, героини мультфильма "Храбрая сердцем", Джульетте из фильма "Ромео и Джульетта", и одному из персонажей мультсериала Angry birds 2. Что примечательно, Елизавета сыграла Джульетту и на сцене театра, и озвучила ее в фильме.
Первой известной прессе любовью Елизаветы Арзамасовой был Филипп Бледный – с ним молодая актриса играла в сериале "Папины дочки". Отношения были серьезные, сообщалось о помолвке, но чуть позже актеры разошлись.
Летом 2020 года появилась новость о романе Лизы Арзамасовой с Ильей Авербухом. В Сеть попали фотографии с отдыха в кафе, где спортсмен держит за руку актрису. Елизавета сразу подтвердила, что у нее близкие отношения с фигуристом.
В 2002 году: "Ковчег", "Посылка с Марса"
В 2004 году: "Всадник по имени Смерть"
В 2005 году: "Эшелон"
В 2007 году: "Свои дети", сериал "Папины дочки"
В 2008 году: "Агентство "Мечта"
В 2009 году: "Поп", "Любовь в большом городе", "Братья Карамазовы"
В 2010 году: "Рябиновый вальс", "Достоевский", "Вышел ежик из тумана"
В 2012 году: "Снежная королева"
В 2014 году: "Корпоратив"
В 2015 году: "72 часа", "Мой любимый папа"
В 2016 году: "Жить", "Танкист"
В 2017 году: "Осиное гнездо", "Напарник"
В 2019 году: "Курьезы", сериал "Ивановы – Ивановы"
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