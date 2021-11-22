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Шоу-бизнес
Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой

Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой

Ольга Бузова ошарашила поклонников известием о том, что покидает "Инстаграм".
прочитано 405 раз

В своем микроблоге певица призналась, что вынуждена лечь в клинику из-за беспокоящей ее травмированной руки. Артистка решила серьезно заняться здоровьем. Она дала понять, что проблема больше не терпит отлагательств.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Недавно ведущая поведала, что получила травму руки во время переезда. Ольга Бузова рассказала, что две недели находилась под присмотром медиков, но лучше ей не стало. По словам теледивы, врачи настояли на том, чтобы она все-таки вернулась в больницу.

Ольга Бузова заявила, что не будет публиковать фото и записывать "Сторис" лишь несколько дней, а потом вернется к ведению аккаунта. Также исполнительница отметила, что все свободное время посвятит лечению. Она очень надеется, что к выходным ее рука уже восстановится.

При этом звезда добавила, что врачи не разделяют ее оптимизма. Они объяснили знаменитости, что для полного восстановления всех функций конечности понадобится не один месяц.

Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова полагает, что нынешняя травма руки связана с ее участием в проекте "Ледниковый период" Первого канала. Дело в том, что во время тренировок и репетиций поющая ведущая не единожды падала, получая травмы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 20:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

...
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Но то что она не будет на связи,со своими сопливыми малолетками и преданными геями ,что очень многие эту шваль защищают ,очень странно ,наверно опять рванет с директором, поедут заграницу ,там он будет эту шваль продавать в ночных питейных заведениях ,а как иначе получать от проститутки деньги ,больше она никак не приносит ,вот пусть трудится по клубам ,но она любит разврат,пошлятину выдержит ПОКА ещё смотреть можно на неё
...гость
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Ну конечно все события и гулянки прошли ,на которых она отрывалась, по полной ,так ничего не болело,когда <цензура> пьяная вешалась на мужике в ресторане ,а он муж её лучшей подруги ,на <цензура> МУЗ ТВ тоже вся была для показухи в черных полосках,а когда забывала,что надо изображать себя больной ,показывала элементы из ледникового с милохиным больной рукой хватала его за шею и всем своим огромным телом болталась на мальчике ,что с трудом держал эту тушу А здесь надо выбить слезу,жалость к себе ВДРУГ появились проблемы Хорошо сказал Галустян,когда пьяная бузова упала помогите тушу поднять с накладной поп
...гость
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бузовой лучше нос отрезать ,а то как обезьянка носатая
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