Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой

В своем микроблоге певица призналась, что вынуждена лечь в клинику из-за беспокоящей ее травмированной руки. Артистка решила серьезно заняться здоровьем. Она дала понять, что проблема больше не терпит отлагательств.
Недавно ведущая поведала, что получила травму руки во время переезда. Ольга Бузова рассказала, что две недели находилась под присмотром медиков, но лучше ей не стало. По словам теледивы, врачи настояли на том, чтобы она все-таки вернулась в больницу.
Ольга Бузова заявила, что не будет публиковать фото и записывать "Сторис" лишь несколько дней, а потом вернется к ведению аккаунта. Также исполнительница отметила, что все свободное время посвятит лечению. Она очень надеется, что к выходным ее рука уже восстановится.
При этом звезда добавила, что врачи не разделяют ее оптимизма. Они объяснили знаменитости, что для полного восстановления всех функций конечности понадобится не один месяц.
Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова полагает, что нынешняя травма руки связана с ее участием в проекте "Ледниковый период" Первого канала. Дело в том, что во время тренировок и репетиций поющая ведущая не единожды падала, получая травмы.