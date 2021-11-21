"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия

Поющая ведущая действительно много работает, за что ее очень уважают поклонники. Однако всему есть предел, здоровье Ольги начало сдавать по всем фронтам. В последнее время на нее много навалилось: с момента утверждения Бузовой на роль во МХАТе на ведущую сыплется хейт.
Неудача в театре, отмененный концерт, ссора с Дмитрием Губерниевым и тяжелый гастрольный график сильно ударили по здоровью. Ольга тяжело переживала отмену спектакля с ее участием. Потом новое руководство театра отказалось ей платить. В итоге все невзгоды дали моральное истощение. "Все это, конечно, накопилось под конец года", – призналась артистка.
У Бузовой грандиозные планы на съемки клипов, занятия танцами и другие проекты. Но, как рассказала сама ведущая, организм не в состоянии. Недавно у Ольги открылась травма, которую она получила еще на "Ледниковом периоде". Оказалась, что это довольно тяжелое заболевание конечности, на проекте у артистки атрофировалась рука. Сейчас пришло время заняться лечением.
"Это тоже стресс, тоже слезы по ночам", – откровенничает Бузова о своем состоянии, которое близится к критическому и заставляет Ольгу испытывать бессилие. Поклонники поддержали артистку и посоветовали ей сбавить обороты в рабочем процессе.