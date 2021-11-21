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Шоу-бизнес
"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия

"Накопилось": Тяжелобольная Бузова рыдает ночами от бессилия

Ольга Бузова рассказала о сокровенном.
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Поющая ведущая действительно много работает, за что ее очень уважают поклонники. Однако всему есть предел, здоровье Ольги начало сдавать по всем фронтам. В последнее время на нее много навалилось: с момента утверждения Бузовой на роль во МХАТе на ведущую сыплется хейт.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Неудача в театре, отмененный концерт, ссора с Дмитрием Губерниевым и тяжелый гастрольный график сильно ударили по здоровью. Ольга тяжело переживала отмену спектакля с ее участием. Потом новое руководство театра отказалось ей платить. В итоге все невзгоды дали моральное истощение. "Все это, конечно, накопилось под конец года", – призналась артистка.

У Бузовой грандиозные планы на съемки клипов, занятия танцами и другие проекты. Но, как рассказала сама ведущая, организм не в состоянии. Недавно у Ольги открылась травма, которую она получила еще на "Ледниковом периоде". Оказалась, что это довольно тяжелое заболевание конечности, на проекте у артистки атрофировалась рука. Сейчас пришло время заняться лечением.

"Это тоже стресс, тоже слезы по ночам", – откровенничает Бузова о своем состоянии, которое близится к критическому и заставляет Ольгу испытывать бессилие. Поклонники поддержали артистку и посоветовали ей сбавить обороты в рабочем процессе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
21 ноября 2021, 13:34 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

Гость901544
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Ну сколько можно писать об этом существе? Никому не интересно и не нужно.
Неужели нет более достойных объектов внимания?
....
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Про травму надо ЖЕ было писать такую чушь,вспоминать ледниковый ТОЛЬКО своим дебилам фанатам ,они могут эту чушь принять за правду ,но зачем эту ерунду писать для всех разумных людей ,кто поверит про травму,что длится год ,а потом если болит рука так серьезно то алкоголичка не будет шляться по питейным заведениям ,не будет вешаться на мужика и не будет выпендриваться показывать элементы из ледникового ,вешаясь больной рукой на шее милохина ,забыла,что надо изображать себя больной вот и опозорилась бузова и трусами тоже в Кремле
....
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Приставать к мужикам у проститутки есть силы,а вот для своих малолеток прыщавых она должна вызвать слезу,жалость
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