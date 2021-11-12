"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой

Поп-дива Ольга Бузова перестала управлять рукой. Травматолог в замешательстве.

Двое суток поющая телеведущая не подавала в Сети сигналов жизни. Та, что денно и нощно публикует в контент "Инстаграм", внезапно пропала. Наконец, Ольга Бузова дала о себе знать, но сообщила горестную новость — у нее атрофировалась правая рука.

Светская львица заявила, что всему виной застарелая травма ребра и сильные спортивные нагрузки — фигурное катание, фитнес, танцы на пилоне. Однако врач-травматолог Орхан Гатамов усомнился в правдивости слов звезды. По его мнению, атрофия у такого здорового человека может произойти, только если рука месяц не используется совсем.

"Мышца подвергается такому явлению как атрофия при отсутствии нагрузки. То есть она уменьшается в объеме... Иссыхает конечность верхняя или нижняя", — заявил опытный врач. При этом Ольга Бузова постоянно упражнялась на тренировках, поэтому ее образ жизни никак не вяжется с диагнозом, который она объявила.



Эксперт уточнил, что травма ребра не может повлиять на атрофию руки. Единственное исключение — если руку из-за повреждения долго не использовать. Однако Ольга Бузова этой практике не подвергалась и охотно показывала, как бьет кулаками по боксерской груше.

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова рассказала, что полноценно двигать пострадавшей конечностью пока не способна, но МРТ не показала ничего страшного. Медики посоветовали ей напрягать левую руку, чтобы лучше работал мозг.