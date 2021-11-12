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"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
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Шоу-бизнес
"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой

"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой

Поп-дива Ольга Бузова перестала управлять рукой. Травматолог в замешательстве.
прочитано 386 раз

Двое суток поющая телеведущая не подавала в Сети сигналов жизни. Та, что денно и нощно публикует в контент "Инстаграм", внезапно пропала. Наконец, Ольга Бузова дала о себе знать, но сообщила горестную новость — у нее атрофировалась правая рука.

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"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Светская львица заявила, что всему виной застарелая травма ребра и сильные спортивные нагрузки — фигурное катание, фитнес, танцы на пилоне. Однако врач-травматолог Орхан Гатамов усомнился в правдивости слов звезды. По его мнению, атрофия у такого здорового человека может произойти, только если рука месяц не используется совсем.


"Мышца подвергается такому явлению как атрофия при отсутствии нагрузки. То есть она уменьшается в объеме... Иссыхает конечность верхняя или нижняя", — заявил опытный врач. При этом Ольга Бузова постоянно упражнялась на тренировках, поэтому ее образ жизни никак не вяжется с диагнозом, который она объявила.

Эксперт уточнил, что травма ребра не может повлиять на атрофию руки. Единственное исключение — если руку из-за повреждения долго не использовать. Однако Ольга Бузова этой практике не подвергалась и охотно показывала, как бьет кулаками по боксерской груше.

В своем "Инстаграм" Ольга Бузова рассказала, что полноценно двигать пострадавшей конечностью пока не способна, но МРТ не показала ничего страшного. Медики посоветовали ей напрягать левую руку, чтобы лучше работал мозг.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 16:06 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

...
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Упустили доктора у бузовой уже давно мозг высох ,видно пока она напрягала свои руки к другому делу, работая вниз вверх применяя свой рот ,вот мозг перестал работать А как иначе ? только этими движениями бузова заработала все что сейчас имеет Своими действиями в притоне ,это убогая так надоела НЕТ её ненавидят
Проша
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Оххххх кака бяда то у народа- вслед за мозгом сохнет прямо рука- куда бежать, где свечки ставить- свершилось- ещё <цензура> и две ноги высохли- мечтааааа
...
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Пока <цензура> не почистит кровь от алкоголя от очередного отдыха так все будут сочинять сказки про руку,можно и про запор ,
её дебилы малолетки фанаты будут всему верить ,а голос она поправила? а так хочется ,как пишут многие, чтобы тварь оставила свою бездарную деятельность "певицы" держится тварь только за счет спецов, что так умело из <цензура> ,что пытается что то изобразить типа пения ,сделать более менее нормальное Кому нужна эта хромая тварь во всем?
Гость894824
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Эх вы люди, господа,
Смотрите вы не туда.
На себя вокруг взгляните,
Вашу жизнь вы осудите.
Гость894824
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...
Что делать пиарщикам если депрьмо негде пристроить, в сразу надо что то связать со здоровьем ,как с потерей голоса ,никто не хотел идти на это бездарное шоу в крокусе так тварь за несколько дней решила потерять голос А потом <цензура> вдруг нашла то что у неё никогда не было, голос и полетела позорить в Хорватию,что пыталась спеть ,Калинка , но без голоса, в трусах потом что на английском с рязанским акцентом пыталась спеть Мало половин ,а потогм выдала отвратительный английский ,что понятно не знает ,вот эта тварь во всем своем <цензура>
На всех тявкающих за спиной, намордников не напасешься, зато брошенной кости порой достаточно, чтобы они перегрызли друг друга…
Гость894824
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Сколько сплетен за спиной
Ты иди вперед везде
К своей маленькой мечте. <цензура>-<цензура>!
...
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Что делать пиарщикам если депрьмо негде пристроить, в сразу надо что то связать со здоровьем ,как с потерей голоса ,никто не хотел идти на это бездарное шоу в крокусе так тварь за несколько дней решила потерять голос А потом <цензура> вдруг нашла то что у неё никогда не было, голос и полетела позорить в Хорватию,что пыталась спеть ,Калинка , но без голоса, в трусах потом что на английском с рязанским акцентом пыталась спеть Мало половин ,а потогм выдала отвратительный английский ,что понятно не знает ,вот эта тварь во всем своем <цензура>
...
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Да <цензура> била по груше пять секуд для того, чтобы сделать фото,а там уходила ,к шесту показать как <цензура> из ..овна крутиться на шесьте ,это существо всё что угодно может показать ,только для фото А на шоу Урганта старалась опять свою задницу показать ведущему ,хотя он тоже глаза закрывал чтобы на эту огромную глыбу навоза не смотреть
Сергей.
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...Медики посоветовали напрягать левую руку,чтобы лучше работало(!) ТО,чего у неё отродясь не было и в помине.
...
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Нагнетаю эти безрамотные пиарщики про медицину ,скорее прыщик где то появился ,вот и шумиху поняли ,конечно это шутка ,всем понятно,что НЕТ дебилки бузовуой нигде ,на значимых мероприятиях,а если <цензура> появляется значит заплатили ,чтобы эту мерзость бузову лицезреть,,а так убогое существо никак не может себя показать ,пусть в голых платья ,но сейчас нужно другое ,ХОТЬ какие то достижения в творчестве,а что исходит от бездарной всё ..овно Это ,что последний раз лежала тварь с исправлением носа,а писали пиарщики о чем то серьезном после лечения на второй день "больная" уже жрала шашлык
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