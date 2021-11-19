"Берегите себя": тяжелобольная Бузова оставила россиянам напутствие перед уходом

Ольга Бузова откровенно рассказала о том, что у нее со здоровьем.

Экс-ведущая "Дома-2" по праву считается одной из самых трудолюбивых артисток. Ольга Бузова работает не покладая рук: записывает песни, выступает, ведет программы, участвует в различных проектах, а отдыхает певица при этом совсем мало. Такой образ жизни негативно сказывается на здоровье звезды.

Сегодня Бузова появилась на юбилее телеканала "Муз-ТВ" и в беседе с журналистами призналась, что к концу года она находится "в состоянии нестояния" из-за количества проделанной работы. Тело певицы уже не просто намекает, а прямым текстом говорит ей, что с работой надо притормозить.

Буквально на днях дала себя знать старая травма, которую Ольга Бузова заработала еще во время участия в проекте "Ледниковый период". На какое-то время у женщины атрофировалась правая рука, и даже микрофон ей сегодня пришлось держать в левой. Артистка призналась, что это не простое растяжение, а серьезная травма, которая приравнивается к тяжелой болезни, поэтому простым массажем тут не обойдешься.

В ближайшее время Ольге понадобится контроль специалистов и потребуется длительная реабилитация, чтобы прийти форму после такого недуга. Сейчас певица как никогда понимает, как важно заботиться о своем здоровье.

"Берегите себя," – оставила Бузова напутствие россиянам перед тем, как уйти заниматься своим здоровьем.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что от последствий опасной болезни страдает мама Ольги Бузовой.