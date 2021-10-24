Постельные забавы неприятны: заявлено о проблемах Петросяна и Брухуновой в сексе

В декабре 2019 года юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его избранницей стала молодая помощница Татьяна Брухунова. В марте 2020-го супруга подарила комику сына, которого назвали Ваганом.
Ходили слухи, что малыша Брухуновой и Петросяну выносила и родила суррогатная мать. Татьяну эти сплетни раздражали. По словам девушки, ребенок у нее появился естественным путем. Дескать, ее 76-летний супруг еще о-го-го.
Между тем медицинский психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что Евгению Петросяну удовлетворить супругу в постели не удается. Об этом, по словам эксперта, говорит поведение Брухуновой, которая, к слову, младше мужа на 44 года.
Татьяне свойственна некоторая демонстративность. Она предпочитает яркую, бросающуюся в глаза одежду. Молодая супруга комика пытается с помощью нарядов привлечь внимание, которого ей очень не хватает. Часто у таких людей не все ладится в интимной сфере, отмечает врач.
"Они неординарны в интимной жизни, но не факт, что постельные забавы с обладателем броских нарядов оказываются приятными", - рассудил доктор.
Отметим, ранее четвертая жена Евгения Петросяна, артистка Елена Степаненко, пожелала разлучнице Татьяне Брухуновой крепкого здоровья и счастья. Также выяснилось, что развод вымотал 68-летнюю звезду.
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