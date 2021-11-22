"Это неправда": Гузеева разоблачила Гаркалина после смерти

Поклонники тяжело переживают смерть Валерия Гаркалина – в реакции публики смешано все: боль, печаль, ужас и даже недоумение, ведь все знали, что народный артист был дважды привит от опасного вируса. По информации, поступавшей от дочери Валерия Гаркалина, ее отец был сторонником прививок, поэтому вакцинировался еще летом. Позже артист обнаружил, что антитела так и не выработались, поэтому привился еще раз другой вакциной.
Спустя день после смерти Валерия Гаркалина Лариса Гузеева выдвинула совсем другую версию. Обсуждая произошедшую трагедию с другими пользователями "Фэйсбука", телеведущая заявила, что скончавшийся артист вообще не был привит. Не убедила Гузееву и отсылка ее собеседника к словам родной дочери Гаркалина.
"Это неправда," – уверенно написала актриса.
Телеведущая добавила, что Валерий Борисович лежал на соседней койке с ней, когда она тоже оказалась в реанимации с ковидом. Женщина уверена, что у артиста не было ни одной прививки – об этом сообщила "КП".
Подтвердил разоблачительные слова телеведущей и участник другой беседы в той же соцсети – продюсер Евгений Фридлянд. Мужчина заявил, что у Гаркалина был "купленный сертификат", о чем он сам признавался, находясь в больнице.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что обнародовано последнее фото умершего от ковида Валерия Гаркалина.