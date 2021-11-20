"Слышу, как Рязанов зовет меня к себе": откровение Гаркалина перед смертью

Валерий Гаркалин был по-настоящему счастлив, когда работал вместе с великим Эльдаром Рязановым.

В 2006 году состоялась премьера фильма Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви". Роль короля сыграл ныне покойный Валерий Гаркалин. Работу с легендарным режиссером он называл подарком судьбы. Действительно, такой возможности больше не представилось, ведь эта кинолента стала последней для мэтра. Он скончался в 2015-м.

В одном из интервью, вспоминая съемочный процесс, Гаркалин рассказывал, что порой забывал выходить из образа и продолжал общаться со съемочной группой, как король, – высокомерно. "Слышу, как Рязанов зовет меня к себе. Я же с высоты своего высокого положения уточняю: "Вы меня зовете?". А в ответ: "Да, ваше величество".

Многим был обязан Валерий Борисович и Владимиру Меньшову. Картина режиссера "Ширли – мырли" сделала Гаркалина настоящей звездой. По словам актера, Меньшов был доброжелательным человеком, но его раздражали глупые, не имеющие значения вопросы. Например, однажды Владимир Валентинович едва не вышел из себя, когда кто-то спросил, как долго снимался фильм.

Напомним, Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68 году жизни после борьбы с коронавирусом. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. С актером простятся во вторник, 23-го, в учебном театре ГИТИСа.